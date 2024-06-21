Bütçe mayısta 219.4 milyar lira fazla verdi

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Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı 2023 yılında yüzde 7.7 iken 2024 yılında yüzde 7.1 oldu. Faiz giderleri mayıs ayında yüzde 7.7 artışla 110.6 milyar lira olurken, faiz dışı harcamalar yüzde 106.6 oranında artışla 677 milyar lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı harcamalar içinde en yüksek artış yüzde 133.5 artışla sermaye giderlerinde görüldü. Yatırım harcamalarının içinde olduğu sermaye giderleri mayıs ayında 61.2 milyar lira olarak gerçekleşti. Personel giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 133.6 oranında artarak 204 milyar lira oldu. Cari transferler yüzde 106.3 oranında artışla 310.8 milyar lira oldu.

Mayıs ayında bütçe gelirleri tahsilatı yüzde 83.3 oranında artışla 1 trilyon 7 milyar lira olurken, vergi gelirleri de yüzde 77.1 oranında artışla 898.4 milyar lira olarak gerçekleşti.

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ÖTV’DE YÜZDE 86.3 ARTIŞ

Mayıs ayında yurt içi mallar üzerinden alınan dahilde KDV yüzde 108.3 oranında artışla 61.6 milyar lira, özel tüketim vergisi (ÖTV) yüzde 86.3 oranında artışla 116.3 milyar lira, kurumlar vergisi yüzde 58 oranında artışla 403.9 milyar lira, gelir vergisi tahsilatı da yüzde 135 oranında artışla 113.3 milyar lira olarak gerçekleşti.

5 AYLIK AÇIK 471.9 MİLYAR

Yılın ilk beş ayında ise harcamalar yüzde 97.9 oranında artışla 3 trilyon 712 milyar lira, bütçe gelirleri yüzde 101 oranında artışla 3 trilyon 240 milyar lira olarak gerçekleşirken, bütçe de 471.9 milyar lira açık verdi.