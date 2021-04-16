Bütçe martta 23.8 milyar TL fazla verdi

Martta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 184.4 artarak 134.9 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 21.9 artışla 111.2 milyar lira oldu.

Ocak-mart döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34.6 yükselerek 344.1 milyar lirayı, bütçe giderleri yüzde 12.6 artarak 321.3 milyar lirayı buldu. Ocak-mart döneminde bütçe 22 milyar 780 milyon lira fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, faiz hariç bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.4 artarak 96.9 milyar liraya yükseldi.

Faiz giderleri ise yüzde 25.5 artarak 14.2 milyar oldu. Vergi gelirleri yüzde 109.5 artışla 77.4 milyar lira oldu. Geçen yıl pandeminin ilk ayı olan mart ayında vergi ödemeleri ertelenmiş, bütçede koronavirüsün etkileri ortaya çıkmıştı. Vergi dışı gelirler de Merkez Bankası’nın karıyla, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 609.8 artışla 54.3 milyar lira oldu.

Vergi türleri itibarıyla martta geçen yılın aynı ayına göre, Gelir Vergisi yüzde 88, Kurumlar Vergisi yüzde 166.6, dahilde alınan Tatma Değer Vergisi yüzde 196.1, Özel Tüketim Vergisi yüzde 33.6, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi yüzde 26.9, ithalde alınan Katma Değer Vergisi yüzde 120.7, Damga Vergisi yüzde 65.7, harçlar yüzde 56.3, diğer vergiler tahsilatı yüzde 71 arttı.

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