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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 07.12.2020 - 12:33 | Son Güncelleme:

Bütçe maratonu başladı

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Bütçe maratonu başladı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "2021 yılını pozitif bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. 2021 yılında büyümenin yurt içi ve yurt dışı talep arasında dengeli bir görünüm sergilemesini ve ekonomimizin yüzde 5,8 oranında büyümesini hedefliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Son dönemde gerek toplumun farklı kesimleri ile yapılan geniş katılımlı istişarelerin sonucu olarak geliştirilmekte olan gerekse Yeni Ekonomi Programında öngörülen politikaların hayata geçirilmesiyle, enflasyonun kalıcı olarak düşük ve tek haneli seviyelere indirilmesi temel hedeflerimizdendir." açıklamasında bulundu.

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