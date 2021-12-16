Bütçe kasım ayında 32 milyar fazla verdi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, kasım ayında bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40.9 artış gösterdi. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38.7 oranında artarak 120.4 milyar lira olarak gerçekleşirken, faiz giderleri yüzde 61.4 oranında artarak 15 milyar 320 milyon lira oldu.

Kasım ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50 oranında artarak, 148.8 milyar lira oldu. Kasım ayında Kurumlar Vergisi yüzde 88.8, Dahilde Alınan KDV yüzde 55.3, ithalde alınan KDV yüzde 62.4, harçlar yüzde 74.8, Gelir Vergisi yüzde 53.7, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi yüzde 29.7 oranında artış gösterdi.