Bütçe açığına iki senaryo

Bu rakam milli gelirin yüzde 3.5’una denk geliyor. Revizyonda aşağı ve yukarı riskler de dikkate alındı ve bir iyimser bir de kötümser senaryo hazırlandı. Kamu maliyesi raporuna göre iyimser senaryoyla bütçe açığı milli gelirin yüzde 2.7’sine gerileyecek. İyimser senaryoda, koronavirüs salgının etkisinin azalacağı varsayımı esas alındı. Bu senaryoda; “Turizm sektöründeki canlanma ve hizmetler sektöründeki olumlu beklentilerle tüketime dayalı vergi gelirlerinin, istihdamdaki olumlu gelişmelere bağlı olarak gelir vergisinin, reel sektör kârlılıkları yoluyla kurumlar vergisinin olumlu etkilenmesi” bekleniyor.

AÇIK NE OLACAK?

Koronavirüs etkisinin arttığı, ilave ihtiyaçların çıkmasına dayalı kötümser senaryo devreye girerse bütçe açığı milli gelirin yüzde 4.6’sına çıkacak. Kötümser senaryoda koronavirüs salgının etkisini artıracağı, ithalatın, özel tüketim ve yatırım harcamalarının daha düşük gerçekleşeceği öngörüldü. Bunun sonucunda; tüketime dayalı vergi gelirlerinin, düşük büyümeye bağlı olarak kârlılıklardaki düşüş nedeniyle gelir ve kurumlar vergisi gelirlerinin azalacağı tahmin edildi. Baz senaryoya göre 1.1 puan daha fazla açık verilecek.

VERGİ GELİRİ 1 TRİLYON

Bütçe yasasına göre bu yıl gelirler 1 trilyon 101 milyar lira, giderler 1 trilyon 346 milyar lira bütçe açığı da 245 milyar lira olarak öngörülmüştü. Kamu maliyesi raporunda yıl sonu için yapılan tahminler revize edildi. Salgın koşulları, makroekonomik gelişmeler ve uygulanması planlanan tedbirler dikkate alındığında yıl sonunda bütçe gelirlerinin 1 trilyon 254 milyar lira, giderlerinin 1 trilyon 454 milyar lira ve bütçe açığının da 199.9 milyar lira olarak gerçekleşmesi bekleniyor. 922.7 milyar lira olarak öngörülen vergi gelirleri yıl sonunda 1 trilyon 51 milyar lira, 1 trilyon 166 milyar lira olarak öngörülen faiz dışı harcamalar 1 trilyon 274 milyon lira olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

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