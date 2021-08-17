Bütçe açığı temmuzda 45.8 milyar TL oldu

Temmuz ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarına göre bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.1 artarak, 95.3 milyar liraya, bütçe giderleri yüzde 21.4 artışla 141.1 milyar liraya ulaştı.



FAİZE 23.6 MİLYAR LİRA



Temmuz ayında faiz hariç bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artarak, 117.4 milyar liraya yükseldi. Faiz giderleri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 179.5 artarak, 23.6 milyar lirayı buldu. Vergi gelirleri tahsilatı geçen ay 2020’nin temmuz ayına göre yüzde 11.5 artarak, 84.7 milyar liraya ulaştı. Vergi türleri itibarıyla temmuzda geçen yılın aynı ayına göre, Gelir Vergisi yüzde 14, Kurumlar Vergisi yüzde 92.3, Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi yüzde 39.6, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi yüzde 38.3, İthalde Alınan Katma Değer Vergisi yüzde 37.5, Damga Vergisi yüzde 15.8, diğer vergiler tahsilatı yüzde 10.3 artarken, Özel Tüketim Vergisi yüzde 15.4, harçlar yüzde 23.8 azaldı. ÖTV’deki gerilemenin temelinde petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan ÖTV’deki aylık yüzde 58.3’lük gerileme etkili oldu. Akaryakıt ürünlerinde uygulanan eşel mobil sisteminin temmuzda da etkisi görüldü. Aylık bazda motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV’de de yüzde 7.1’lik bir gerileme olurken, Ocak-Temmuz dönemindeki artış oranı yüzde 123 oldu. Sigara üzerinden alınan ÖTV’de de aylık bazda yüzde 0.6’lık bir gerileme yaşandı.



OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ



Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.1 artışla, 804.4 milyar liraya yükseldi. Faiz hariç bütçe giderleri yüzde 14.7 artarak 689.9 milyar lira olurken, faiz giderleri de yüzde 43.6 yükselerek 114.5 milyar lira oldu. Bütçe gelirleri ise geçen yılın ocak-temmuz dönemine göre yüzde 34 artışla 726.1 milyar lira oldu.

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