Bütçe açığı 650 milyar TL daha düşük gerçekleşecek

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2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu’na göre, bütçe açığı tahmini 2 trilyon 651 milyar liradan 2 trilyon 1 milyar liraya düşürüldü. Raporda, harcamaların düşeceği öngörülürken, vergi gelirleri tahmini de 7 trilyon 407 milyar liradan, 7 trilyon 536 milyar liraya yükseltildi. Temmuz-aralık döneminde 4.3 trilyon liralık vergi geliri tahsil edilmesi planlanıyor.



Buna göre:



126.1 MİLYAR TL DÜŞÜŞ: 2024 yılı bütçesinde harcamalar 11 trilyon 89 milyar lira olarak öngörülmüştü. 2024 yıl sonunda harcamaların 10 trilyon 962 milyar lira olacağı tahmin edildi. Bütçe harcamalarının yıl sonunda 126.1 milyar lira daha düşük gerçekleşeceği öngörülüyor.

FAİZ HARCAMALARINDA ARTIŞ: Faiz harcamaları ise bütçede 1 trilyon 254 milyar lira olarak tahmin edilmişti, revizyonla yıl sonunda faiz harcamalarının 1 trilyon 297 milyar lira olacağı öngörüldü. Revizyonla birlikte faiz harcamalarının milli gelir içindeki payı yüzde 3’den yüzde 3.2’ye yükselecek.



VERGİ GELİRLERİ ARTACAK: Yılın başında 8 trilyon 437 milyar lira olacağı düşünülen bütçe gelirlerinin yılın sonunda 8 trilyon 960 milyar liraya yükselmesi bekleniyor. Vergi gelirlerinin de artacağı öngörülüyor. Vergi gelirleri 129 milyar lira daha fazla tahsil edilecek.



4.3 TRİLYON LİRALIK VERGİ TAHSİLATI: Raporda 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde vergi gelirlerinde 3 trilyon 213 milyar liralık tahsilat yapıldığı, temmuz-aralık döneminde ise 4 trilyon 323 milyar liralık vergi geliri tahsil edilmesinin beklendiği belirtildi. İlk altı ayda 618 milyar liralık vergi dışı gelir elde edilirken, temmuz-aralık döneminde 806 milyar liralık gelir elde edilmesi bekleniyor.