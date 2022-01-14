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Buse Terim’in markası mahkemelik oldu

#Buse Terim Bahçekapılı#BT Moda Style#BT SHOP
Buse Terim’in markası mahkemelik oldu

Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı’nın ‘BT Moda Style’ markasına ait ‘BT SHOP’ logosu mahkemelik oldu.

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İbrahim Salman, kendisine ait ‘b shop’ markasına tecavüz ettiği ve haksız rekabet oluşturduğu iddiası ile Buse Terim Bahçekapılı’dan şikayetçi olurken, iddiaları reddeden Bahçekapılı da tespit davası açtı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Buse Terim Bahçekapılı, sahibi olduğu BT Moda İletişim Reklam Tanıtım Yayıncılık A.Ş. tarafından kullanılan ‘BT Moda Style’ markasını 2013 yılında tescil ettirdi.

‘KULLANMA HAKKI VAR’

BT SHOP’ ibaresi de ‘BT Moda Style’ markasına ait patentli bir şekil logosuydu. İddiaya göre, İbrahim Salman, kendisine ait ‘b shop’ markasını izinsiz kullanarak haksız rekabet oluşturduğu iddiasıyla Buse Terim Bahçekapılı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

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İbrahim Salman’ın iddialarının gerçeğe aykırı ve kötü niyetli olduğunu savunma dilekçesinde belirten Buse Terim Bahçekapılı’nın avukatları ise, “Müvekkilin markası ve kullanımı, İbrahim Salman’ın ‘b shop’ markkasına tecavüz teşkil etmemektedir. Müvekkilin isim ve soy ismini kullanması engellenemez. Kanun gereği müvekkilin markasında kendi adını kullanma hakkı vardır. BT markası müvekkilin tescilli bir markasıdır. Müvekkilin şirketin ticaret unvanında ve ‘BT Moda Style’ isimli markada bulunan ‘BT’ ibareleri müvekkilin isim ve soy isinin baş harflerinden oluşmaktadır. Markanın ambleminde geçen B harfi de içerisinde gizli bir T harfini barındırmaktadır” açıklamasında bulundu.

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#Buse Terim Bahçekapılı#BT Moda Style#BT SHOP

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