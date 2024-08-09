Bursa'ya 250 milyon dolarlık yatırım

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa’da 250 milyon dolarlık yatırımla gerçekleşen ve 300 kişinin doğrudan istihdam edileceği BG Ferrokrom Fabrikasının açılışını yaptı. Bakan Kacır, “Yıllık 60 bin ton yüksek karbonlu ferrokrom üretim kapasitesine sahip bu tesis, yalnızca her geçen gün büyüyen sanayimizin alaşımlı çelik üretiminde ihtiyaç duyduğu yüksek karbonlu ferrokromu temin etmekle kalmayacak, aynı zamanda ülkemizi dünya ferrokrom pazarında bir üst lige taşıyacak.” dedi.

Bursa’da BG Ferrokrom Fabrikasının açılışındaki konuşmasında, Türkiye’nin teknoloji geliştirme kabiliyetinin bir nişanesi niteliğindeki yerli ve millî elektrikli otomobili Togg’un, Bursa Gemlik’te üretilerek milletle buluştuğunu anımsatan Bakan Kacır, şunları söyledi:

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KATMA DEĞERLİ ÜRETİM



Katma değerli ve yüksek teknolojili üretimi önceleyerek, yeşil ve dijital dönüşümü gerçekleştirerek Türk sanayisini dünyada daha güçlü, daha etkin bir konuma taşıyoruz. Bu doğrultuda geçtiğimiz haftalarda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ülkemiz sanayinin yüksek teknoloji, sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı dönüşümünde yeni bir sayfa açacak 4 programı kamuoyuyla paylaştık.

DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM



Katma değerli üretim altyapısının güçlendirilmesinde önemli bir kilometre taşı niteliğindeki ve başarıyla yürüttüğümüz Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’mızın Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısı’nı ilan ettik. Kamunun sanayimizin ikiz dönüşümünde yalnızca teşvik eden değil aynı zamanda rehberlik eden bir yaklaşım sergileyeceği Dijital ve Yeşil Dönüşüm Destek Programlarını kamuoyuyla paylaştık.

DEVLER LİGİ



Ülkemizin yüksek teknoloji yatırımları için sunduğu fırsatları güçlendirecek HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı’nın detaylarını yerli ve yabancı yatırımcılarımızın huzurunda ilan ettik. Devreye aldığımız bu programlarla, ülkemizin tüm potansiyelini harekete geçirecek yeni yatırımlar ve projeleri ülkemize kazandıracağız. Türkiye’yi yüksek teknoloji ve katma değerli üretimde devler ligine taşıyacağız.

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YATIRIMA TEŞVİK



Ülkemizin üretim ve teknoloji geliştirme altyapısını perçinlerken doğal kaynaklarımızı ekonomik değere dönüştürerek sanayimizin hammadde ve ara malı tedarikini teminat altına almayı; ekonomik ve teknolojik bağımsızlık mücadelesinin mütemmim cüzü olarak görüyoruz. Bu doğrultuda son 22 yılda maden yatırımları için 3 bin 517 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 752 milyar Türk Lirası sabit yatırımı teşvik ederek 112 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtık.

ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI



Enerji bağımsızlığımızda önemli bir sayfa açan Karadeniz gazının vatandaşımıza ulaşması için Zonguldak ve Sakarya Gaz Sahasında TPAO tarafından gerçekleştirilen yatırımlara proje bazlı devlet desteği sunduk. Nadir toprak elementlerinin geri kazanımı, test ve analizi için önemli altyapıları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’mızla birlikte Tunceli’de inşa ediyoruz. Hedefimiz; yer üstüne çıkardığımız zenginliklerimizi nitelikli yatırımlar aracılığıyla katma değere dönüştürmek. Hâlihazırda metalürji, kimya ve refrakter sanayinin öncelikli girdileri arasında yer alan krom, rezervlerimizin ölçeği ve kalitesi açısından dünyada en üst sıralarda olduğumuz bir cevher.

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60 BİN TON ÜRETİM



Kromun kıymetlendirilerek yüksek kalite ferrokroma dönüştürülmesi özellikle otomotiv, havacılık, savunma ve denizcilik gibi ülkemizin halihazırda güçlü üretim altyapısına sahip olduğu pek çok sektörün Ar-Ge ve üretim kapasitesinde kritik role sahip. Açılışını gerçekleştireceğimiz yıllık 60 bin ton yüksek karbonlu ferrokrom üretim kapasitesine sahip bu tesis, yalnızca her geçen gün büyüyen sanayimizin alaşımlı çelik üretiminde ihtiyaç duyduğu yüksek karbonlu ferrokromu temin etmekle kalmayacak aynı zamanda ülkemizi dünya ferrokrom pazarında bir üst lige taşıyacak.

ÇEVRECİ ÜRETİM



Yapay zeka temelli üretim modeliyle karbon ayak izini azaltıcı uygulamalarıyla, son teknoloji ve çevreci üretim prosesiyle, tesisin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 50’sini karşılayacak 80 MW’lik güneş enerjisi santraliyle bu yatırım; yeşil ve dijital dönüşüm vizyonumuzu da en güçlü şekilde yansıtıyor. Ülkemizin üretim ve ihracat gücüne önemli katkı sağlayacak bu tesise bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla proje bazlı yatırım teşviki sunduk. Türkiye’nin stratejik ihtiyaçlarına cevap veren bu tesisin ardından sanayimiz için kritik önemi haiz ve ferrokrom üretim altyapımızla entegre bir paslanmaz çelik üretimi yatırımının ülkemize kazandırılması öncelikli hedefimizdir.

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YENİ BİR SAYFA



Sanayileşme tarihimizde yeni bir sayfa açacak bu yatırımı da ülkemize kazandırmakta kararlıyız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; müteşebbislerimizi cesaretlendirerek, üretimin kalbi tesislerimizi her daim destekleyerek ülkemizin dört bir yanında sürdürdüğümüz kalkınma hareketinin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Tarihten bugüne önemli bir ticaret ve sanayi şehri olan Bursa’mız, stratejik konumu, güçlü lojistik bağlantıları, sahip olduğu beşeri insan sermayesiyle inanıyoruz ki yeni yatırımların da çekim merkezi olacak.

Açılış törenine, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Gürsoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürsoy ile AK Partili bazı milletvekilleri ve diğer ilgililer katıldı