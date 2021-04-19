Bursa'nın üretimdeki gücü OSB'ler

Türkiye'de ilk organize sanayi bölgesinin (OSB) 1961 yılında kurulduğu il olan Bursa, günümüzde sahip olduğu 17 bölge ile, 14 OSB’si bulunan Tekirdağ’ın önünde ilk sırada yer alıyor. İldeki 14 bölge karma, 3 bölge de (İnegöl Mobilya Ağaç İşleri, Mustafakemalpaşa Mermerciler ve Tekstil Boyahaneleri) ihtisas OSB statüsünde... Teknoloji OSB ve Tekstil Boyahaneleri İhtisas OSB’de altyapı çalışmaları devam ediyor. Bursa’daki 5 bin 244 hektar arazide kurulu OSB’lerde 2 bin 949 sanayi parseli bulunuyor. Parsellerin 1815’i üretimde... 2 bin 154 firmanın faaliyet gösterdiği Bursa’daki OSB’lerde, tekstil sektörü firmaları ilk sırada yer alıyor. Firma sayısının yüzde 37’si (801 firma) tekstil sektöründe faaliyet gösteriyor. Tekstili yüzde 13 ile otomotiv ve yan sanayi, yüzde 7 ile makine teçhizat sektörü firmaları izliyor. Faaliyette olan 15 organize sanayi bölgesindeki firmalarda 198 bin kişi istihdam ediliyor. İstihdamda, otomotiv ana ve yan sanayi firmaları 66 bin kişi ile ilk sırada yer alıyor. Firma sayısı sıralamasında ilk sırada olan tekstil sektörü 57 bin kişilik istihdamı ile ikinci konumda. Sektörlere göre istihdam sıralamasında otomotiv ve tekstil sektörlerini, 11 bin kişi ile mobilya ve orman ürünleri, 10 bin kişi ile makine teçhizat sektörü firmaları izliyor.





OSB'LERDEN İHRACAT 12 MİLYAR DOLAR

Bursa’da faaliyetteki 15 OSB’den derlenen verilere göre bölge firmalarının gerçekleştirdiği ihracat toplamı yıllık 12 milyar doları buluyor. İhracatta otomotiv ana ve yan sanayi firmaları ilk sırada yer alıyor. 10 bölgenin kendine ait atık su arıtma tesisi bulunurken, Kayapa, Hasanağa OSB’nin, Yenice İnegöl OSB’nin atık su arıtma tesisini, Uludağ, Kestel ve Barakfakih bölgeleri de Yeşil Çevre Su Arıtma Tesisini kullanıyor. Bölgelerde toplam 5 teknik kolej ve eğitim merkezi, 2 adet de kreş bulunuyor.



DOLULUK ORANI YÜZDE 76

Henüz faaliyete geçmeyen Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi ve Tekstil Boyahaneleri İhtisas OSB dışındaki 15 bölgede sanayi parsellerindeki doluluk oranı yüzde 76’ya ulaşıyor. 15 bölgedeki 2 bin 381 sanayi parselinin 1.815 adedinde üretim var. Bursa’daki OSB’lerde toplam elektrik tüketimleri 4 milyar kWh, doğalgaz tüketimleri 645 milyon standart metreküpü buluyor.

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