‘Bursalı’ya Bakanlık’tan ‘verimlilik’ ödülü

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Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, gün geçtikçe başarı grafiğini yükseltmeye devam ettiklerini söyledi. Yalın düşünceyi temel alarak gerçekleştirdikleri yenilikçi çalışmalarının karşılığını aldıklarını ifade eden Bursalı, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından koordine edilen ve ülke genelinde her ölçekteki işletmeye ve kamu kurumlarına yönelik olarak düzenlenen 2021 Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması’nda dereceye girdik. Bakanlık; verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması, verimlilik konusunda yürütülen projelerin kamuoyuna duyurulması, uygulanmış projelerin sağladığı faydaların tanıtılması ve verimliliği artırma konusunda yürütülecek yeni projelerin teşviki hedefiyle bu ödülleri veriyor” dedi.

Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, “Değer zincirlerindeki israfı yok etme, tüm faaliyetleri değer yaratacak şekilde gerçekleştirme hedefi ile geliştirdiğimiz projelerin böylesine güzel sonuçlarını görmek bizler için gerçekten gurur verici. Başarı grafiğimizi gün geçtikçe yükseltmeye, bunu yaparken de çevreye ve topluma katkı sağlamaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.