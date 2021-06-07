Bursalı iş insanı Hüseyin Özdilek'in annesi toprağa verildi

Bursa'da dün yaşamını yitiren Dürdane Özdilek için Organize Sanayi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Hüseyin Özdilek, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, CHP İl Başkanı İsmet Karaca, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve Orhan Sarıbal, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, çok sayıda sanayici ve iş insanı katıldı.

Dürdane Özdilek'in cenazesi, kılınan namazın ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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