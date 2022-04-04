Bursalı hibrit satışa çıktı

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Egea modeliyle Sedan sınıfında güçlü bir oyuncu olan Fiat’ın Marka Direktörü Altan Aytaç’a, SUV’un bu sene Türkiye’de ilk kez lider olabileceğini hatırlatmamız üzerine, “Çünkü biz araç veremedik. Evet, SUV’da çok fazla model var. Hepsi bulunurluğu sağlayıp araç verirse dediğin gibi olur ancak biz gerekli bulunurluğu sağlayıp hem perakende hem de filo talebini karşılayabilirsek dengeler değişebilir. Ancak, mevcut pazarda öngörü yapmanın çok zor olduğunu da belirtmek lazım” dedi.



YÜZDE 15 HEDEFİ



Çanakkale’de düzenlenen Egea Hybrid lansmanında bir araya geldiğimiz Altan Aytaç, burada düzenlenen toplantıda, Egea’nın satışa sunulduğu 2015’ten bu yana 350 bin adet sattığını ve Türkiye’nin en çok satılan modeli olmaya devam ettiğini belirtti. Bu yıl pazarın en büyük probleminin bulunurluk olduğuna dikkat çeken Aytaç, “Toplam satışların 750 bin bandında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Bizim Fiat olarak hedefimiz pazardan yüzde 15 pay almak. Otomatik seçenekler elimizi güçlendirecek. Bu sene Egea satışlarında dizel otomatik vitesli versiyonun payının yüzde 25, hibrit versiyonun ise yüzde 5-10 bandında olacağını tahmin ediyoruz. Hibrit satışlarının etkisiyle Egea’nın pazardaki payı ise yüzde 30’lara çıkabilir” diye konuştu.

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HİBRİT EGEA 509 BİN LİRA

Fiat Egea’nın Türk tüketicisi tarafından merakla beklenen hibrit modeli, 509 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Altan Aytaç, Egea Hybrid’le ilgili şu bilgileri verdi: “Egea Hybrid, performansını yeni nesil 130 HP güç ve 240 Nm torka sahip, 1.5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli FireFly motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 kw’lık elektrik motorun sinerjisinden alıyor. Motor, Fiat modellerinde ilk kez kullanılan 7 ileri DCT şanzıman ile kombinleniyor. Modelde bsg (belt start generator) ve 15kw’lık elektrikli motor 130 HP’lik içten yanmalı motoru destekliyor. Gelişmiş hibrit teknolojisi; yüzde yüz elektrikli sessiz çalıştırma, park etme ve tamamen elektrikli sürüşe imkân sunuyor. Böylece verimlilik artarken sürüş performansı da üst seviyeye çıkıyor.”