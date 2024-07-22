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Bursalı Duster satışa çıkıyor

Güncelleme Tarihi:

#Renault#Uluslararası Oyun Planı#Duster
Bursalı Duster satışa çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 07:00

Renault, “Uluslararası Oyun Planı 2027” kapsamında Türkiye’de üreteceği modellerinden ilkini satışa sunmaya hazırlanıyor.

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Güçlü tasarımı ve Renault logosuyla dikkatleri çeken yeni Renault Duster, farklı gereksinimlere cevap veren iki veya dört çekişli versiyonlarıyla satılacak. Yeni Duster’da 4X4, E-Tech Full Hybrid ve Eco-G olmak üzere üç farklı motor seçeneği bulunacak. MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Renault Duster’a ‘Türkiye’nin Duster’ı’ dedik. Türkiye’de üretilecek olan, OYAK ve Renault ortaklığıyla Türkiye’ye yapılacak 400 milyon Euro’luk yatırımın ilk ve en önemli adımı olan Yeni Renault Duster; bu sıfatı sonuna kadar hak ediyor. Şimdi ise Türkiye’nin Duster’ı Yeni Renault Duster, Türkiye’nin dört bir yanında, Türkiye’nin birbirinden güzel coğrafyalarında yollara çıkıyor. Maceraseverler için 4X4 versiyon ile zorlu yol koşullarını denemek, E-Tech Full Hbyrid versiyonu ile şehir içinde en verimli kullanıma ulaşmak ve Eco-G versiyonu ile bütçe dostu yolculuklar yapmak için Yeni Renault Duster’ı kullanıcılarımızla buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

 

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#Renault#Uluslararası Oyun Planı#Duster

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