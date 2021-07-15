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Ekonomi
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa) - DHA
Haber Giriş: 15.07.2021 - 12:48 | Son Güncelleme:

Bursa’da 1200 rakımlı dağların zirvesinde ahududu hasadı

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Bursa’da 1200 rakımlı dağların zirvesinde ahududu hasadı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 1200 rakımlı dağların zirvesinde yetişen ahududunun hasadı başladı. 300 dönüm alanda 600 ton rekolte beklenen ahududunun kilosu ise 30 TL’den alıcı buluyor.

İnegöle bağlı kırsal Kıran Mahallesinin 1200 rakımlı dağlarının zirvesinde yetişen ahududunun hasadı başladı. Kilosu 30 TLden alıcı bulan ahududu, çiftçinin de yüzünü güldürdü. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik de ahududu hasadını inceledi.

Bursa’da 1200 rakımlı dağların zirvesinde ahududu hasadı

Çelik, Kıran Mahallesi’nden 400, Bahçekaya Mahallesi’nden ise 200 ton rekolte beklediklerini açıkladı. İnegölün bereketli topraklara sahip olduğunu vurgulayan Sezai Çelik, "İnegölde 80in üzerinde üründen gelir sağlıyoruz.

Bursa’da 1200 rakımlı dağların zirvesinde ahududu hasadı

Eskiden değerli olan ahududu son yıllarda fiyatları düşmüştü. 10 TLler civarında satılıyordu. Bu sene ise fiyatı 30 TL oldu. Oldukça değerlendi. Altın çağını yaşıyor. Çiftçilerimizin yüzünü güldürüyor. 600 ton civarında rekolte beklentisi var. Allah çiftçilerimize bol kazanç versin dedi.

Bursa’da 1200 rakımlı dağların zirvesinde ahududu hasadı

Çiftçi Kazım İmer, "Bahçemiz Genç Çiftçi Projesi kapsamında 3 yıl önce hazırlandı. Ahududu, 900 ile 1200 rakım arasında yetişiyor. Şu an bulunduğumuz 1200 rakımda yetişen ürünler. Bu sene hasadımız güzel başladı. Kilosunu 30 TLden satıyoruz. Dönümünden 2 ton civarında ürün alıyoruz. Bu yıl güzel geçiyor. Oldukça talep var. Taleplere yetişemiyoruz. Daha çok üretim yapılabilir" dedi.

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