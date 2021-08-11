‘Bursa teknoloji üssü olacak’

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), otomotiv sektörüne yönelik önemli bir organizasyona imza attı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay moderatörlüğünde düzenlenen Otomotiv Konseyi Sektör Toplantısı’nın konuğu, TOBB ve TOGG Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile TOGG CEO’su Gürcan Karakaş oldu. Toplantıya, BTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, OİB Başkanı Baran Çelik, ilçe oda borsa başkanları ile iş dünyası temsilcileri de katıldı.

UZUN VE ZORLU YOLCULUK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TOBB Genel kurulunda çağrıda bulunmasının ardından yerli otomobil yolculuğuna çıktıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Türkiye’de bir ilk modeli gerçekleştiriyoruz. Üretimde 5 büyük holding bir araya geliyor. Türkiye’de ilk defa herkesin kendi becerisini ortaya koyacağı, kendi alanında başarılı olmuş 5 büyük şirketle bu yola çıktık. Babayiğitlerimizle birlikte uzun ve zorlu yolculuğa çıktık. Eleştirenler oldu, çok az da olsa. Yapamazsınız, kopya yapıyorsunuz diyenler oldu. Biz işimize baktık.”

BÜYÜK BİR FIRSAT

TOGG’un tüm haklarının Türkiye’ye ait olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, Gemlik’te inşaat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini vurguladı. Türkiye’nin Otomobili’nin 2022 yılı sonunda banttan ineceğini, 2023’te satışa sunulacağını dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Bu, ortak bir iş. Her alanda, her bir parçada ilk olarak yerli üretici var mı diye bakıyoruz. Yerlileştirme ve ikinci nesil araç tasarımı süreçlerimiz devam ediyor. Bursa sanayicisine büyük iş düşüyor, büyük bir fırsat var. TOGG olarak, yola tam gaz devam edeceğiz. Bir otomobilden fazlasını yapacağız. Bunu yapmak için sıradan bir fabrikadan çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Bu sebeple Bursa’ya bir fabrikadan fazlasını inşa ediyoruz. Sadece bir üretim üssü değil, teknoloji üssü inşa ediyoruz. 4. sanayi devrimi, dijital dönüşümün en güzel örneklerini Bursa’da sergileyeceğiz” diye konuştu.

YENİ ÇAĞA HAZIRLIK

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel rekabette Türkiye’yi dünya ligine taşıyacak yerli otomobil projesinin ekonomideki köklü dönüşümün de başlangıcını oluşturacağını vurguladı. Başkan Burkay, fikri ve sınai hakları Türkiye’ye ait olan araçla birlikte tüm dünyanın rekabetçi bir Türk markasıyla tanışacağını ifade etti. Burkay, “Türkiye’nin Otomobili projesindeki teknoloji birikimimiz diğer pek çok sektörün de ateşleyicisi olacak. Sanayimiz tüm unsurlarıyla bir sonraki çağa şimdiden hazırlanmış olacak” dedi.

BURSA’DAN 30’UN ÜZERİNDE İŞ ORTAĞI

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmayı ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmayı hedeflediklerini belirten Karakaş, “Üretim başlangıcında, yerlilik oranı için kendimize yüzde 51 oranını söz verdik. 3 yıl içinde yüzde 68’e çıkmayı hedefledik. Burada önemli olan konu, belli başlı dönüşümlerde tedarikçilerimizle birlikte ortak çalışıyoruz. TOGG’da; 30’un üzerinde Bursa bölgesinde iş ortaklarımız var. Bunu da vurgulamak isterim. İş ortaklarımızla dönüşerek ekosistemi büyütmeye devam ediyoruz” dedi.

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