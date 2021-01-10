Bursa Teknik Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alacak! Bursa Teknik Üniversitesi personel alım ilanı

Bursa Teknik Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu. Yayınlanan öğretim görevlisi alım ilanında başvuru şartları belli oldu. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr sitesinde yer alan ilanın detayları şu şekilde sıralandı.

YAYINLANAN İLANA İLİŞKİN AÇIKLAMADA ŞU İFADELER YER ALDI

Üniversitemiz birimlerine 657 sayılı Kanunun 48 inci, 2547 sayılı Kanunun 31 maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. İlan olunur.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :

1-Başvuru dilekçesi (www.btu.edu.tr adresindeki ilan metni ekinde mevcuttur)

2-YÖK formatlı özgeçmiş

3-ALES belgesi ( sınav sonuçları açıklandığı tarih itibariyle beş yıl süreyle geçerlidir)

4-Yabancı dil belgesi (KPDS, ÜDS veya muadili)

5-İlan edilen kadronun özel şartlarına göre; Tezli Yüksek Lisans /Doktora mezuniyet belgesinin veya öğrenci belgesinin tasdikli bir nüshası veya karekodlu e-Devlet çıktısı (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir)

6-Lisans diploması ve transkripti (Diploma fotokopisi ıslak imzalı tasdikli olacak )

7-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir belge

8-Hizmet belgesi (Kamu kurumunda halen çalışan veya daha önceden çalışmış adaylar

9-Nüfus cüzdanı fotokopisi ve iki adet fotoğraf

10-Deneyim belgesi ve SGK hizmet dökümü (2020/41-42 sıra numaralı kadro ilanları

11-İlan edilen kadronun özel şartlarına göre istenen eğitim sertifikaları (2020-42 sıra numaralı kadro ilanı için)

BAŞVURU NOTLARI :

1-Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te belirlenen şartları sağlamaları gerekir. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 2020/41 sıra nolu ilandaki Öğretim Görevlisi için YDS puanı 70 olması gerekiyor.

2-Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru evrakı ile faks, e-mail vb. ortamda yapılan müracaatlar kayıt altına ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Rektörlüğe bağlı Öğretim Görevlisi kadro başvuruları Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Kayıt altına alınan başvuru evrakı hiçbir şekilde iade edilemez. Sınav aynı tarih ve saatte yapılacağından, adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.

4-Ön değerlendirme ve sonuçlar www.btu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5-Onaylı istenen belgeler Resmi kurumlarca ıslak imzalı ve mühürlü “Aslı Gibidir” yapılabileceği gibi Noter tarafından da tasdik edilebilir.

6-e-Devletten alınan diploma ve öğrenci belgeleri başvurularda kullanılabilir ancak atanmaya hak kazanan adaylar bu belgelerin onaylısını teslim zorundadır.

7-Rektörlük; sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar, gerekli görülmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Muafiyet

(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak

başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.