Bursa siyahı Çin yolunda

KURU ve sofralık incir üretiminde Fas, Cezayir, Mısır ve İran’la yarışan Türkiye, aynı zamanda dünyadaki ender türde incir üreten ülkelerinden biri. TÜİK verilerine göre 2020 yılında Türkiye’de toplam 537 bin dekarlık alanda 320 bin ton incir üretildi. Dünyada çok özel ve ender bulunan meyveler arasında yer bulan coğrafi işaretli Bursa Siyah İnciri ise 25 bin dekarlık alanda sadece 29 bin ton yetiştirildi. Kendine has rengi, tadı ve lezzetiyle coğrafi işaret almaya hak kazanan Bursa Siyah İnciri diğer incir türleri gibi kurutulmuyor, taze olarak tüketiliyor. Üretimi ağırlıklı olarak Osmangazi, Mudanya ve Nilüfer ilçelerindeki 30 civarında köyde yapılıyor. Bursa Siyah İnciri’nin yüzde 65’inden fazlası ihraç ediliyor. İncirin kilosu dalında 18 lira ediyor. Sezon ortasında ise hasat edilmiş incirler 20-22 lira arasında satılıyor.



TEK ŞART VAR

Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş. Genel Müdürü Semih Polat, tarımdan bu yıl 1 milyar dolar ihracat hedeflediklerini belirterek Çin pazarını gözlerine kestirdiklerini anlattı. Semih Polat Çinli yetkililerle aralarında geçen ilginç pazarlığı da şöyle açıkladı: “Bursa siyahı Almanya başta olmak üzere Hollanda, Belçika, Polonya, Malezya, Singapur ve Hong Kong’a gidiyor. Çin pazarını zorluyoruz çünkü ürünün tamamını oraya ihraç edebiliriz. Çin’in tek bir şartı var: ‘Akdeniz meyve sineğini yok ettiğinize dair belge getirin’ diyorlar. Üç aydır bunun üzerine kafa yoruyoruz.



LABORATUVARDA SUNİ SİNEK

Bu sorunu aşmak için İzmir’de bir laboratuvarla anlaştık. Her hafta 50 kilogram inciri laboratuvara gönderiyoruz. Orada suni olarak sinek bulaştırıyorlar. Kimyasal herhangi bir etki olmadan bu sinekleri nasıl yok edeceğimizi araştırıyorlar. Sineği yok edip bu belgeyi aldığımız dakika itibariyle, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sağlıklı incir sertifikası verebilir hale geleçeğiz ve Çin pazarını açmış olacağız. Şu anda Hong Kong üzerinden Çin’e satış yapabiliyoruz. Hong Kong’da incirin satış fiyatı kilo başına 8.2 dolar.”







Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın