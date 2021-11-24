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Burası ne İstanbul ne Ankara... Konut fiyatları 1 yılda yüzde 70 arttı

#Gaziantep#Konut Fiyatları#Satılık Konut
Burası ne İstanbul ne Ankara... Konut fiyatları 1 yılda yüzde 70 arttı

Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Bora Kanevetçi, kentte konut fiyatlarının son 1 yıl içerisinde yüzde 70 oranında arttığını söyledi. Gaziantep’te konut fiyatlarının Türkiye ortalamasının yüzde 20 üzerinde olduğunu ifade eden Kanevetçi, artışın sebebini önemli ölçüde kur fiyatlarındaki hareketlilik ve vatandaşların yatırım amaçlı gördükleri arsalarını satmamalarından kaynaklandığını vurguladı.

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Bora Kanevetçi, Gaziantep’te imarlı arsa sorunu bulunmadığını esas sorunun vatandaşların yatırım aracı olarak görüp ellerinde beklettikleri arsa fiyatlarının yükselmesi olduğunu kaydetti. Arsa fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için çeşitli çalışmalar yapıldığını aktaran Kanevetçi, ”Gaziantep özelinde arsa fiyatlarında ciddi bir artış var. Gaziantep’te imarlı arsa sorunu yok yüksek fiyatlı arsa sorunu var. Bununla ilgili hem müteahhit olarak bizlere hem de belediyelerimize görevler düşüyor. Arsa fiyatlarının önüne geçmek için belediyelerle yaptığımız görüşmelerde bazı önerilerde de bulunduk. Bunlardan birisi kat karşılığı ya da hasılat paylaşımı şeklinde müteahhit arkadaşlara verilmesi önerisiydi. Bu konuya da sıcak bakıyorlar ve bu konuda belediyelerimiz ciddi atılımlar yaptı. Fiyatlar arttıkça vatandaşın konut alım gücü de doğal olarak azalıyor" dedi.

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Burası ne İstanbul ne Ankara... Konut fiyatları 1 yılda yüzde 70 arttı

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VATANDAŞIN KONUT TERCİHİ DEĞİŞTİ

Bora Kanevetçi, piyasadaki hareketlilikten kaynaklı vatandaşların 3+1 yerine 2+1 konutlara yöneldiğine de dikkat çekti. Kanevetçi, kentte konut fiyatlarının son 1 yıl içerisinde yüzde 70 oranında arttığını bu artışın Türkiye ortalamasının yüzde 20 civarında üzerinde olduğunu kaydetti. Kentte konut fiyatlarının bölgeye göre değişim gösterdiğini 2+1 konutların 500, 3+1 konutların ise 800 bin liradan başlayıp 3 milyon TL’ye kadar yükseldiğini anlatan Kanevetçi, "Fiyatlar Gaziantep’te Türkiye ortalamasının üzerinde. Bu durum müteahhitlerin fahiş fiyat artışlarından kaynaklı değil. Bu durum arsa fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklanıyor. Arsalar yatırım aracı olarak görülüyor. Çok fazla imarlı arsamız var ama arsa sahipleri ya satmak istemiyor ya da kat karşılığı vermek istemiyor. Çünkü arsa durduğu yerde değeri artıyor. Bu durumda da müteahhit arsa bulmakta zorlanıyor. Bu durum da doğal olarak Türkiye ortalamasının üzerine çıkmasına sebep oluyor. İnşaat malzemelerindeki artış da fiyatları etkiliyor. Tüm etkenlere de bakılınca geçtiğimiz yıllara oranla konut fiyatları da yüzde 70 civarında artış gösterdi” şeklinde konuştu.

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Burası ne İstanbul ne Ankara... Konut fiyatları 1 yılda yüzde 70 arttı

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KİRALAR YÜZDE 40 ARTABİLİR

Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Aytaç ise kentte kira bedellerinin de son 1 yıl içerisinde yüzde yüze varan artış yaşadığını söyledi. Dövizdeki hareketliliğin devam etmesi durumunda konut kiralarında önümüzdeki aylarda yüzde 40a varan artış olabileceğini dile getiren Aytaç, şöyle dedi:

"Konutların gerek fiyat olarak gerekse de kira olarak yüksek olmasının sebebi Gaziantep’teki arsa fiyatlarının yüksek olmasından kaynaklanıyor. Özellikle son bir aydan beri dövizdeki ve altındaki fiyat artışları ciddi fiyat artışlarını da beraberinde getirdi. Sadece bugün itibarıyla odamıza 10-15 sözleşme iptali başvurusu geldi. Dövizdeki artışın devam etmesi önümüzdeki aylarda kiralarda yüzde 30-40 gibi artışı beraberinde gelecektir. Kiralar yükselince vatandaşın alım gücü düştüğü gibi esnafımızın da işleri düşüyor. En büyük sıkıntılarımızdan birisi sıfır konut ile ikinci el konut arasındaki ciddi fiyat artışıdır."

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AİLELERİN YAŞAYACAĞI EV KİRALARI 3 BİN LİRAYI BULUYOR

Kentte kiralık daire bulmakta sorun yaşandığını belirten Aytaç, 2+1 konutların kira bedelinin 2 bin lira olduğunu bu dairelerin ise öğrencilerin yaşayabileceği tarzda olduğunu aktardı. Ailelerin yaşayabileceği evlerde kira bedelinin 3 bin lira seviyelerinde olduğunu dile getiren Ayraç, kentin bazı bölgelerinde bu ücretin 5-6 bin lira seviyelerinde olduğunu vurgulayarak, "Gaziantep’te kiralar çok yüksek. Bugün 1+1 dairenin kirası 1500, 2+1 konutların kirası ise 2 bin liradan aşağı değil. Bu evler de yine çoğu öğrencilerin yaşayabileceği evlerden ibaret. Ailelerin yaşayabileceği evlerde ise kiralar 3 bin lira seviyelerinde. Şehrin bazı bölgelerinde konut kira oranları 5-6 bin lira seviyelerinde diyebiliriz. Kira fiyatlarından dolayı Gaziantep olarak hakikaten sıkıntı yaşıyoruz" diye konuştu.

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Vatandaşlar ise konut ve kira fiyatlarının yüksekliğinden şikayet ederek sorunun çözümüne yönelik adımlar atılmasını beklediklerini dile getirdi.

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#Gaziantep#Konut Fiyatları#Satılık Konut

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