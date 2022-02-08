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'Buradan bir Turcorn çıkması beni şaşırtmaz'

#Mustafa Varank#Tekmer#Turcorn
Buradan bir Turcorn çıkması beni şaşırtmaz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin (TEKMER) açılışında, değeri 1 milyar dolara ulaşan girişim şirketi ‘unicorn’, kendi tabiriyle, Turcorn sayısının 2021’de 5’e ulaştığını anımsatarak, “Şahsen buradan bir ‘Turcorn’ çıkması benim için şaşırtıcı olmaz” dedi.

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Varank, TEKNOFEST’i bu yıl milli mücadele meşalesinin ateşlendiği Samsun’a taşıyacaklarını söyledi. Ankara’da oluşturulan TEKMER’in açılış törenine katılan Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada 2020 yılında pandemi şokunun tüm dünyada en ağır yaşandığı dönemde, Türkiye’den bir şirketin ilk kez milyar dolar değerine ulaşarak kendi ifadesiyle ‘Turcorn’ olduğunu belirterek, “Bunun tesadüfi bir başarı olduğunu düşünüp potansiyelimizi küçümseyemeye çalışanlara inat, yolumuza devam ettik. 2021 yılında ‘Turcorn’ sayısı, ülkemizden çıkan milyar dolarlık şirket sayısı 5’e çıktı. Tabii bu güzel gelişmelerle birlikte, dünyanın en ünlü finans ve ekonomi basını Türkiye’nin bu başarısını elbette gündemlerine aldılar. ‘Türkiye Avrupa’da nasıl teknolojinin yıldızı oldu?’ şeklinde manşetler atan çok ciddi gazeteler oldu. Ama gelip şu ortamı, şu farkındalığı, şu sinerjiyi görseler yakaladığımız başarıda şaşılacak bir durum olmayacağını da elbette göreceklerdir” diye konuştu.

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TÜM ZAMANLARIN REKORU

2021’in sadece ‘Turcorn’lar açısından değil bir bütün olarak tüm girişim ekosistemi için tarihi yıl olduğunu ifade eden Varank, sözlerini özetle şöyle sürdürdü: “Türkiye’de 300’den fazla girişim, 1.5 milyar doların üzerinde yatırım alarak geçtiğimiz yıl tüm zamanların rekorunu kırdı. Önemli bir başarı ama daha alacak çok yolumuz var. Bakanlık olarak 2023 yılına kadar 10 ‘Turcorn’ çıkarma hedefi koyduk. Kısa sürede kat ettiğimiz mesafeye bakınca, açıkçası bunun ulaşılması zor bir hedef olarak görmüyorum. Bugün burada açılışını yaptığımız Ankara TEKMER’in de bu hedefe giden yolda, ülkemize çok önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Emin olun, burası önümüzdeki dönemde girişim ekosistemimizin en gözde yerlerinden bir tanesi olacak.

DESTEKLER SÜRECEK

Cumhuriyet’in yüzüncü yılı olan 2023 yılı için çok büyük hedeflerimiz var. Yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimlerimizin katkılarıyla bu hedeflere çok daha hızlı ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu nedenle küresel piyasada adından söz ettirecek yeni Türk markaları çıkarmak üzere cesur girişimcileri, yenilikçi fikirleri dinlemeye ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, teknolojinin toplumsallaşmasında, yediden yetmiş yediye benimsenmesinde çok önemli bir işlev görüyor. Girişimciliğin geliştirilmesi noktasında da büyük bir potansiyele sahip. Bu yıl TEKNOFEST’i Karadeniz’e taşıyacak ve milli mücadele meşalesinin ateşlendiği Samsun merkezli düzenleyeceğiz. 26-29 Mayıs tarihlerinde Bakü’de TEKNOFEST Azerbaycan’ı gerçekleştireceğiz. Böylece organizasyonumuzun küresel bir marka olma yolundaki ilk adımı atmış olacağız.”

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#Mustafa Varank#Tekmer#Turcorn

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