Bunlara dikkat edin! Sahte altın mağduru olmayın

Geçtiğimiz yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olması sebebiyle birçok düğün ertelenirken, düğünler bu yıla sarktı. Dolayısıyla bu yaz, düğün sayısında da bir artış yaşanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olması sebebiyle birçok düğün ertelenirken, düğünler bu yıla sarktı. Dolayısıyla bu yaz, düğün sayısında da bir artış yaşanması bekleniyor.

Her sene yaz döneminin başlamasıyla yetkili ağızlardan vatandaşlara yönelik sahte altın uyarıları sıklaşırken; altın fiyatlarının yükselmesiyle beraber dolandırıcıların da piyasaya daha çok sahte altın sürdüğü tahmin ediliyor. Yetkililer, sahte altın konusunda vatandaşın mağdur olmaması için güvenilir, bilinir kuyumculardan alışveriş yapmasını tavsiye ediyor. Ayrıca herhangi bir mağduriyet yaşanması durumunda da vatandaşın hakkını arayabilmesi için, aldıkları ürünün faturasını mutlaka almasını öneriliyor.

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, vatandaşların sahte altın konusunda kendilerini nasıl koruyabileceğini hurriyet.com.tr’ye anlattı.

Sahte altının her düğün sezonunda gündeme geldiğini, ancak sahte altınların yüzdesinin piyasada oldukça düşük olduğunu belirten Yıldırımtürk, “Vatandaşın bu konuda dikkat etmesi gereken konu, altın aldığı firmanın yetki belgesi var mı, vergi levhası var mı, herhangi bir sorunda resmi olarak hakkını arayabileceği bir kuyumcu mu? En azından aldığı ürünün fişini faturasını alması gerekiyor ki, hakkını arayabilsin. Sahte altın, daha çok şehir merkezlerinden uzak kenar semtlerde kuyumcu gibi görünen kişilerde olabiliyor. Vatandaş, herhangi bir mağduriyet yaşadığı zaman da illerdeki kuyumcu odalarına, kuyumcu derneklerine veya tüketici hakem heyetlerine ellerinde bir belgesi olduğu zaman başvurabilir” şeklinde değerlendirdi.

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Yıldırımtürk, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

Altın fiyatları yüksek olunca gramaj olarak yarım gramı bile takı için çeşitlendirmede bulunduruyoruz. Çünkü vatandaşın bütçesine hitap etmeyen bir fiyat oluşmaya başladı. Aslında altın dolar bazında baktığınıza 10 senedir aynı seviyelerde.. Çok bir değişiklik olmadı. Ancak bizde dolarTL yüksek olduğu için çarpan etkisiyle gram altın daha yüksek bir fiyata gelmiş oluyor.

VATANDAŞIN ANLAMASI MÜMKÜN DEĞİL

Vatandaşın altını alırken bunun sahte olup olmadığını anlaması mümkün değil. Çünkü çok değişik taklit örnekleri var. Taklitleri önlemek için gerek darphane olarak, gerekse atölyeler yani markalaşmış ürünleri satanlar olarak bu sahte ürünleri takip etmeleri gerekiyor. Yoksa vatandaşın taklit ürünleri bireysel olarak anlaması mümkün değil. Kısacası elinizde bir belge olursa o belge ile takip etmeniz mümkün, yoksa siz onun sahte veya hakiki olup olmadığını ancak firmaya olan güveniyle ölçebilirsiniz. Dolayısıyla benim tavsiyem bu olur.

Bizim şu konuda dernek olarak da odalar olarak da basına açıklamalar yapmamız gerekiyor. Bizim üyelerimizde taklit altın satışı olmaz. Olduğu zaman ‘Gelin bize şikayet edin, biz sizin hakkınızı arayacağız’ şeklinde tüketiciye güven vermek gerekiyor.

YENİ BİR UYGULAMA BAŞLAYACAK

Yılbaşından itibaren yeni bir uygulama başlayacak. Ticaret Bakanlığı yayınladı, 31 Aralık’a kadar bunun müracaatının yapılması lazım. Kuyumculara yetki belgesi verecek. Aslında kuyumcu ustalık belgesi var, kuyumcular ustalık belgesi olmadan faaliyet gösteremez. Ancak bunun takibi yapılmadığı için gelişi güzel kuyumcu dükkanları da açılıyor. Taklitler de bu tür yerlerden çıkıyor.

Kuyumculardan herhangi bir teminat alınmaksızın ama bazı koşulları yerine getirmek suretiyle yetki belgesi verilecek. Yetki belgesi alabilmek için ustalık belgesi alması gerekiyor, ustalık belgesi almak için de kuyumcu okullarındaki imtihanlara girip o belgeyi alması gerekiyor. Yetki belgesi olmayan hiç kimse bundan sonra kuyumcu açamayacak.

ALTINLARDA ÇİP DÖNEMİ

Diğer taraftan önümüzdeki dönemde Darphane ürünlerine çip koyulacak. Dolayısıyla aldığınız çeyrek altını, siz telefona okuttuğunuz zaman ürünün sahte olup olmadığını kolaylıkla anlayabileceksiniz.

Şimdiki süreçte ise sahte altını üretenlerin takip edilmesi gerekir. Hukuksal açıdan baskınlar yapılıp, bu ürünleri satan kişilere büyük cezalar verilmesi gerekir ki, vatandaş ancak böyle korunabilsin.

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