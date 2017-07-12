Bunlar da e-posta fareleri!

Kayseri’de yaylık çelik tel üreten bir şirket, müşterileri arasında yer alan Mısırlı firmaya talep ettiği ürünler için faturaları hazırladı. Mısırlı Golden Foam Co. ile

uzun bir süredir çalışan Kayserili firma, daha önce olduğu gibi faturayı Mısır firmasının e-posta adresine gönderdi. Faturada ödemenin yapılacağı bankanın adı ve hesap numarası da yer alıyordu. İki ayrı fatura Golden Foam ve grup şirketi Mohamed Mostafa Ali Morsy Co. şirketine gönderildi. Bu elektronik mesaj 18 Ağustos 2014 günü saat 14:23’te gönderildi. Ancak aynı gün saat 19:25’de Mısırlı firmaya ikinci bir e-posta daha gitti.

HESAP NUMARASI DEĞİŞTİRİLDİ

Gerçek, yürütülen soruşturma sonrası ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre, Kayserili firmanın e-posta hesabını ele geçiren kişiler öncelikle gönderilen maillere ulaştı. Kısa bir araştırma sonrası Mısırlı firmaya gönderilen faturalar ele geçirildi. Bu kişiler başlangıçta gönderilen faturalarda değişiklik yaptı. Kayserili şirketin banka hesap numarası bilgisi silinerek kendilerine ait İstanbul Fatih’deki bir bankanın hesap numarası yazıldı.

GELEN MESAJI SİLDİLER

Hackerlerin ikinci hamlesi Mısırlı firmanın e-posta hesabı üzerinde oldu. Bu kez, Mısırlı şirket çalışanını e-posta hesabına ulaşılarak Kayserili şirketten ilk gelen mesaj silindi. Ve gerçek fatura bilgilerinin olduğu e-posta silinenerk yerine saat 19:25’de kendi banka hesap bilgilerinin olduğu sahte faturayı içeren mail gönderildi. Mısırlı firma da olan bitenden habersiz bu kişilerin hesabına 48 bin doları gönderdi.

BENZER BİR HESAP OLUŞTURDULAR

Kayserili firmanın yaşadığı olayın bir benzeri bu kez madeni yağ ticareti yapan Kütahyalı bir şirketin başına geldi. Bu olayın tarihi ise 19 Haziran 2014 olarak kayıtlara girdi. Genaxoil Petrol isimli Kütahya'da bulunan şirketin müşterileri arasında Filistinli Shuhail Jamal Khudadi de bulunuyordu. Genaxoil, Filistinli müşterisine gönderdiği ürünlerin bedeli olarak 25 bin 725 dolarlık ödeme tutarı çıkardı. Bu fatura, şirketin bir personelinin e-posta adresi üzerinden gönderildi. Ancak, bu e-posta hesabına benzer başka bir adres oluşturularak Filistinli Khudadi’ye gönderildi. Bu e-postada, yine kendilerine ait banka hesap numarası verildi.

O HESAPLAR AYNI KİŞİYE AİT

Hem Kütahyalı firmanın hem de Mısırlı firmanın şikayetler sonrası soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmalarda paraların gönderildiği hesaplar mercek altına alındı. Yapılan araştırmalar sonrası aynı bankanın Fatih ve Şişli’deki şubelerinde bulunan hesapların Arslan Salti’ye ait (57) olduğu belirlendi. Salti hakkında iki ayrı dosyada ağır ceza mahkemesinde iki ayrı dava açıldı.

30'A YAKIN DOSYALARI VAR

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davalarda Salti ‘nitelikli dolandırıcılık’ yapmakla suçlanıyor. Yapılan araştırmalarda Salti ve İnpafer Yapı Limited şirketindeki ortağı Ş.K.B hakkında benzer suçlarda 30’a yakın soruşturmanın olduğu ortaya anlaşıldı. Mısırlı firmanın İstanbul'daki avukatı Azim Çiğil ceza davası yanı sıra İnpafer Yapı ve ortakları Salti ve Ş.K.B hakkında İstanbul Ticaret Mahkemesi’nde tazminat davası açıldı. Bu davanın son duruşması 10 Temmuz’da yapıldı.



Ele geçirdikleri faturaya Kayserili firmanın hesap numarası yerine kendi numaralarını yazdılar.





MISIR'DAN HALI PARASI GELECEKTİ

Ş.K.B’ye ulaşılamazken, Salti yaptığı savunmada turizm işi yaptığını Mısır’dan kendisine halı parası geleceğini söyledi.

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