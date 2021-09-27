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Bundesbank: Almanya'da enflasyon yüzde 2'nin üzerinde kalabilir

#Bundesbank#Almanya Merkez Bankası#Enflasyon
Bundesbank: Almanyada enflasyon yüzde 2nin üzerinde kalabilir

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), enflasyonun 28 yılın en yüksek seviyesinden daha da yükselmesinin muhtemel olduğunu ve 2022'nin ortalarına kadar yüzde 2'nin üzerinde kalabileceğini bildirdi.

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AA- Bundesbank'ın ekonomiye yönelik eylül ayı raporu yayımlandı. Raporda, Alman ekonomisinin arz darboğazlarına rağmen toparlanmaya devam ettiği belirtildi. Bundesbank’ın raporunda, "Alman ekonomisinde baharda başlayan toparlanma yazın ivme kazandı. Özellikle özel tüketim ve hizmetler güçlü bir şekilde toparlandı.” denildi. Tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıların sanayi üretimini yavaşlattığına yer verilen raporda, sanayide üretim seviyesinin güçlü talebin gerisinde kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Bundesbank'a göre, enflasyonda yüzde 4 ile yüzde 5 arasındaki oranlar eylül ayından yıl sonuna kadar geçici olarak mümkün. Banka, bunun nedenini de 2020’de salgın dolayısıyla KDV indirimlerinin baz etkisini gösterdi. Raporda, “Enflasyonun 2022'nin başında gözle görülür şekilde azalması muhtemel ancak yılın ortasına kadar hala yüzde 2'nin üzerinde olacak." denildi.

YÜKSEK ENFLASYON KALICI MI GEÇİCİ Mİ?
Almanya'da, temmuzda yüzde 3,8 olan yıllık enflasyon, ağustosta 3,9’a çıkarak 2 aydır, Aralık 1993'ten beri en yüksek seviyede kalmaya devam etmişti.
Son birkaç aydır yüksek kalan enflasyon rakamlarının geçici olduğu konusunda fikirler ileri sürülürken, bu tek seferlik fiyat baskılarının ne kadarının kalıcı enflasyona dönüşebileceği konusunda endişeler de artıyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde da Avro Bölgesi’nde enflasyonda yaşanan artışın “geçici nedenlerden” kaynaklandığını belirtmişti. Tedarik zincirlerinin kopması ve lojistik alanında yaşanan sıkıntıların ticaretin maliyetini artırdığını belirten analistler, emtia fiyatlarındaki artışın ve taşıma maliyetlerindeki yükselişin geçici olma ihtimali olduğunu kaydetti.

Alman ekonomisi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması sonucu bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 küçüldükten sonra, ikinci çeyrekte söz konusu kısıtlamaların gevşetilmesinin etkisiyle yüzde 1,6 genişlemişti.
Bundesbank, Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 3,7, 2022’de 5,2 genişlemesini bekliyor. Almanya'da hükümet, salgın kaynaklı önlemler dolayısıyla ekonominin yavaşlamasını engellemek için geçen yıl KDV indirimine gitmişti. Buna göre, 1 Temmuz-31 Aralık'ta yüzde 19 olan KDV oranı yüzde 16'ya, bazı temel tüketim maddelerindeki yüzde 7'lik KDV oranı da yüzde 5'e düşürülmüştü.

 

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#Bundesbank#Almanya Merkez Bankası#Enflasyon