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Bundesbank: Almanya’da ekonomi son çeyrekte durgunlaşacak

#Almanya#Bundesbank#Ekonomianasayfa
Bundesbank: Almanya’da ekonomi son çeyrekte durgunlaşacak

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisinin üretim için ara mal ve çalışan eksikliği ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni kısıtlamalar nedeniyle “durgunluğa doğru yol aldığını” duyurdu.

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Bundesbank'ın ekonomiye yönelik kasım ayı raporu yayımlandı. Raporda, Alman ekonomisinin ocak-haziran döneminde Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından hizmet sektörünün ivme kazanmasıyla güçlü büyüdüğü ancak daha sonra ham madde ve ara ürünlere ilişkin darboğazların sanayi üretimini yavaşlatması ve inşaat sektöründe işçi bulmanın giderek zorlaşması nedeniyle büyümenin yavaşladığı belirtildi.

Bankanın raporunda, “Ekonomik toparlanma muhtemelen biraz nefes alacak. Bugünün perspektifinden bakıldığında, 2021 sonbahar çeyreğinde gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) aşağı yukarı yerinde sayacak.” değerlendirmesinde bulunuldu.

4. DALGANIN EKONOMİK ETKİLERİ DAHA AZ OLACAK

Yüksek talebe rağmen sanayide arz sorunlarının devam etmesinin muhtemel olduğuna yer verilen raporda, mevcut duruma göre Kovid-19 salgınında 4. dalganın ekonomik etkilerinin önceki dalgalardan daha az şiddetli olacağına işaret edildi.

Almanya’da enflasyonun daha uzun süre yüzde 3’ün oldukça üzerinde kalacağına yer verilen raporda, kasım ayında enflasyonun yaklaşık yüzde 6 olmasının beklendiği aktarıldı.

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Raporda, Çin emlak piyasasındaki ciddi bir krizin Alman ekonomisi üzerinde de etkisi olacağına vurgu yapılarak, “Almanya’da GSYH üzerinde azalan ihracat nedeniyle yüzde 0,6 kayıp olacaktır. Ticarette Çin'e daha fazla bağımlı olan bazı ekonomiler için GSYH kayıpları daha da büyük olacaktır.” değerlendirmesinde bulunuldu.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 1.8 BÜYÜDÜ

Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya'da eylülde yüzde 4,1 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları, tedarik sıkıntıları ve salgının etkisiyle ekimde 1993'ten bu yana ilk kez yüzde 4,5'e yükselmişti.
Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), ortalama enflasyonun bu yıl için yüzde 3,1, gelecek yılda yüzde 2,6’ya düşmesini bekliyor.

Alman ekonomisi, özel tüketimin artırması nedeniyle bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8'lik büyüme kaydetmişti.

Almanya'da hükümet, 27 Ekim’de bu yıl için daha önce yüzde 3,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Kovid-19 salgınının kalıcı etkileri ve tedarik zincirindeki sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,6'ya çekti.

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#Almanya#Bundesbank#Ekonomianasayfa

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