‘Bulgaristan’da yılbaşı eğlencelerine dikkat

Türkiye'de koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, yılbaşında 31 Aralık-4 Ocak tarihleri arasında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Ayrıca İçişleri Bakanlığı, bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketleri satması üzerine valiliklere genelge gönderip, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında otel ve konaklama tesislerinde kutlama yapılmasına izin verilmemesi ve yemekli, müzikli kutlama ile eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunmalarını yasakladı.

Türkiye'deki koronavirüs kısıtlamalarını fırsat bilen bazı belgesiz tur firmaları ise, Bulgaristan'da 'yılbaşı tatili' adı altında sosyal medya ve internet üzerinden tur duyurularında bulundu. 'Restoranlar açık, karantina yok, vize yok, gazinolar açık, mağazalar açık' yazılı ilanlarla yapılan duyuruların doğruları yansıtmadığı ortaya çıktı. Bulgaristan, sıkı koronavirüs tedbirleri alarak, yılbaşında eğlence mekânlarının, gazinoların, lokantaların ve eğlence merkezlerinin kapatılmasına karar verdi. Otobüslerle tur düzenlenmesinin yasak olduğu Bulgaristan'da sadece kayak merkezlerindeki otellerin açık olacağı ve bireysel müşterilerin kalabilecekleri tesislerde de sadece lokantaların açık olacağı bildirildi. Edirne Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, özellikle Bulgaristan konusunda verilen yılbaşı tur ilanlarının iyi incelemesi gerektiğini söyledi.