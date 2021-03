Bulgaristan ve Romanya'ya ihracat ve Türk yatırımları artıyor

TİM'den yapılan açıklamaya göre, TİM, Bulgaristan ve Romanya'ya yönelik katılımcı firmalara yeni iş birlikleri ve satışlar için fırsatlar sunacak, ihracat rakamlarını iki ülkede artıracak "Sanal Ticaret Heyeti" programı düzenledi. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, TİM organizasyonuyla gerçekleşen programın açılışını Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürü Mehmet Tan, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz ve TİM Başkanı İsmail Gülle yaptı.

Etkinliğin açılışında konuşan TİM Başkanı Gülle, kazandıkları tecrübe, atılan yenilikçi adımlarla bu yıl 184 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşacaklarına belirterek, "Komşularımız Bulgaristan ve Romanya’nın toplam nüfusu 25 milyon seviyesinde olsa da bu ülkelerin geniş bir pazara erişim imkanı sağladığını biliyoruz." dedi. Gülle, Romanya ve Bulgaristan'daki Türk yatırımlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her iki ülkenin de birçok şehri, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Bursa gibi ülkemizin üretim merkezlerine Anadolu şehirlerinden daha yakın. Bölgedeki soydaşlarımız da bu ülkelerle ilişkilerimizde bir köprü vazifesi görüyor; aramızdaki gönül birliğini güçlendiriyor. Ülkemiz iş insanlarının Bulgaristan'da 65 büyük yatırımı mevcut. 3 bini aşkın Türk sermayeli şirket, ülkede faaliyet gösteriyor. Romanya'da ise 18 bine yakın Türk sermayeli firma bulunuyor ve bu firmaların 9'u, Romanya'nın en büyük 1.000 firması içerisinde. 9 firmanın yıllık cirosu 1 milyar doların üzerinde. Her iki ülke de firmalarımız için bir bölgesel üs konumunda. Bu ülkede üretim yapan şirketler, AB pazarına kotasız ihracat şansı yakalıyor. Önümüzdeki dönemde her iki ülkeyle kurulan iş birliğinin güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyorum."

"ROMANYA VE BULGARİSTAN'A YAPILAN İHRACAT SON YILLARDA ÖNEMLİ ORANDA ARTTI"

İsmail Gülle, Romanya ve Bulgaristan'a yapılan ihracatın son yıllarda önemli oranda arttığına işaret ederek, Bulgaristan'a ihracatın 2015'te 1,8 milyar dolar olurken, geçen yıl yüzde 49 artışla 2,6 milyar dolara ulaştığını, Romanya'ya ise 2015'te 2,9 milyar dolar olan ihracatın 2020'de 3,9 milyar dolara yükseldiğini kaydetti.

Gülle, "Her iki ülkenin ithalatında madencilik ürünleri, kimyevi maddeler ve otomotiv sektörlerinin öne çıktığını görüyoruz. Bulgaristan'a ihracatımızda 2020'de 321 milyon dolarla tekstil, 287 milyon dolarla kimyevi maddeler, 282 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller sektörleri başı çekiyor. 2020'de Bulgaristan'a ihracatımızın en çok yükseliş gösterdiği sektörler ise 23,8 milyon dolarla (yüzde 64 artış) mücevher, 186,6 milyon dolarla (yüzde 63 artış) madencilik, 16,9 milyon dolar ile (yüzde 56 artış) meyve sebze mamulleri, 80,8 milyon dolarla (yüzde 18 artış) yaş meyve ve sebze oldu. Bulgaristan'a hazır giyim, işlenmiş gıdalar ve kimyasallarda ihracat potansiyelimiz çok daha yüksek." ifadelerini kullandı. Romanya'ya yapılan ihracatta 696 milyon dolarla otomotiv, 572 milyon dolarla çelik ve 484 milyon dolarla kimyevi maddelerin ilk 3 sırada yer aldığını bildiren Gülle, "Romanya'ya ihracatta en çok artış gösteren sektörlerimiz; 23,7 milyon dolarla (23 kat yükseliş) savunma ve havacılık, 19,4 milyon dolar ile (yüzde 74 artış) tütün, 97,7 milyon dolarla (yüzde 42 artış) madencilik ve 168,7 milyon dolarla (yüzde 35 artış) yaş meyve ve sebze oldu. Hazır giyim, işlenmiş gıdalar ve kağıt ürünlerinde de ihracat potansiyelimiz oldukça fazla." değerlendirmesinde bulundu.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara