Bugünden itibaren başladı! Form doldurmak zorunlu oluyor

İngiltere, yalnızca belli koşullar altında ülke dışına seyahatlere izin veriyor. Bu nedenle de seyahat nedeninin beyan edilmesi gerekiyor ve sorulması halinde gösterilmek üzere belgelendirilmesi tavsiye ediliyor. Bu düzenleme ülke dışına gidecek tüm yolcuları kapsıyor.

Türkiye, hem gidiş hem de gelişlerde İngiltere'nin genel seyahat düzenlemelerine tabi ülkeler arasında yer alıyor. Bir başka deyişle, İngiltere, Türkiye'ye ek bir kısıtlama uygulamıyor. Ancak Türkiye açısından tersi bir durum söz konusu. Aralık ayında İngiltere'de daha bulaşıcı olduğu tespit edilen yeni bir koronavirüs varyantının ortaya çıkmasının ardında Türkiye, bu ülkeye özgü bir dizi kısıtlayıcı önlem uygulamaya başladı.

Nihai varış noktası Türkiye olan yolcuların İngiltere'den kalkan uçaklara alınmaması, uçaklara yalnızca transit yolcuların kabul edilmesi gibi bu önlem ve kurallar halen yürürlükte bulunuyor.

İNGİLTERE'DEN TÜRKİYE'YE SEYAHAT KOŞULLARI NELER?

Türkiye, Aralık ayında İngiltere'de daha hızlı yayıldığı saptanan yeni bir varyantın tespit edilmesinden bu yana seyahat üzerinde ek kısıtlayıcı önlemler uyguluyor. Türkiye'nin uyguladığı önlemler, İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'yı içeren Birleşik Krallık çıkışlı tüm yolcuları kapsıyor. Türkiye, Aralık ayının sonunda bir süre buradan yapılan tüm uçuşları durdurdu.

Daha sonra kısa bir süreliğine uçuşların yapılmasına izin verilmesine karşın 2 Ocak'ta uçuşlar yeniden durduruldu ve o tarihten bu yana bazı kısıtlamalar yürürlüğe sokuldu. Mart başı itibarıyla havayolu şirketleri Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye kısıtlı sayıda doğrudan uçuş gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Halen yürürlükte olan kısıtlamalara göre, Birleşik Krallık'tan kalkan uçaklara nihai varış noktası Türkiye olan yolcular kabul edilmiyor. Bu uçuşlara yalnızca Türkiye dışında bir başka ülkeye devam edecek olan transit yolcular alınıyor.

Türkiye'nin uyguladığı kurallara göre, başka bir ülkeden gelen ancak son 10 gün içerisinde Birleşik Krallık'ta bulunmuş kişilerin, verecekleri adreste 14 gün karantinada kalması gerekiyor. Türkiye, daha önce Birleşik Krallık'tan gelen yolculara yurtlarda karantina uygulamıştı. Ancak 12 Şubat'ta bu düzenleme değiştirilerek, karantinanın "belirtilen ikamet adresinde" yapılmasına başlandı.

BİRLEŞİK KRALLIK, GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ, DANİMARKA VE BREZİLYA’DA BULUNAN VE TÜRKİYE’YE SEYAHAT EDECEKLER İÇİN DUYURU



UPDATE FOR PASSENGERS TO TURKEY WHO HAVE BEEN TO UNITED KINGDOM, REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, DENMARK AND BRAZIL pic.twitter.com/DAwpKt6Jhk