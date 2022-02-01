Bugün yürürlüğe girdi! Zorunluluk ortadan kalktı

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İtalya'da, Omicron mutasyonunun hızla yayılmasının ardından Avrupa Birliği dahil pek çok ülkeye sert seyahat kuralları getirmişti.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın geçtiğimiz çarşamba günü, AB'den gelen turistlerin ülkeye sadece Yeşil Geçiş Belgesi sunarak girmesine izin verilen kararnamenin imzalandığını duyurmasının ardından yasakların hafifletilmesi kararı bugün yürürlüğe girdi.

AB ülkelerinden İtalya'ya gelen turistler, ülkeye girişlerde yakın zamanda Covid-19 aşısı olduğu, Covid-19 geçirdiği ve Covid-19 testi negatif sonucu bilgilerini içeren Yeşil Geçiş Belgesi ibraz edecek. Yeni kararlar kapsamında, İtalya'ya giriş yapmak isteyen herkesten istenen Covid-19 negatif test sonucu sunma zorunluluğu da ortadan kalktı.

Liste A'da yer alan Vatikan ve San Marino hariç tüm AB ülkeleri Liste C'de yer alıyordu. Liste A'da yer alan ülkelerden gelen yolcular, aşı sertifikası gibi belgeler sunmadan ülkeye giriş yapabilirken, Liste C'de yer alan AB ülkesi vatandaşları ülkeye girmeden önce son 48 saat içerisinde Covid-19 negatif testi sonucu, aşı sertifikası gibi belgeleri sunması gerekiyordu. Alınan yeni kararla birlikte Liste C'de yer alan AB ülkelerinden İtalya'ya gelen yolcular Covid-19 seyahat kısıtlamalarından muaf tutulmuş oldu.

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CEZASI 1.000 EURO

İtalya'da Covid sertifikası bugünden itibaren mağazalar ve devlet dairelerine giriş için de zorunlu hale geliyor. Temel ihtiyaçlar dışında hizmet alabilmek için bu belge zorunlu olacak.

Bugüne kadar restoran, sinema, müze, spor salonu, toplu taşıma araçları gibi birçok yerde zorunlu olan Covid sertifikasının kullanım alanı bugünden itibaren daha da genişliyor. Mağazalar ve devlet daireleri de Covid sertifikası gereken mekanlara dahil ediliyor.

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Bugünden itibaren İtalya genelinde Covid sertifikası olmadan yalnızca süpermarket ve eczane gibi temel ihtiyaçlara hizmet eden işletmelere girilebilecek. İhbarda bulunmak gibi nedenlerle karakollara ve mahkemelere girişlerde belge istenmeyecek ancak diğer devlet daireleri, bankalar ve postanelerde de bu belge şart olacak.

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Kontrollerin rastgele seçilen örneklere yapılması ve ihlal durumunda 400-1.000 euro arası cezalar öngörülüyor. Mağaza ve devlet dairelerine giriş için "Sıradan Yeşil Pasaport" diye anılan Covid sertifikası gerekiyor.