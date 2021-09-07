MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBugün kabul edildi... Her vatandaşa 30 dolarlık ücretsiz Bitcoin verecekler
GeriEkonomi Bugün kabul edildi... Her vatandaşa 30 dolarlık ücretsiz Bitcoin verecekler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 07.09.2021 - 10:55 | Son Güncelleme:

Bugün kabul edildi... Her vatandaşa 30 dolarlık ücretsiz Bitcoin verecekler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bugün kabul edildi... Her vatandaşa 30 dolarlık ücretsiz Bitcoin verecekler

Orta Amerika ülkesi El Salvador, bugün itibarıyla Bitcoin'i yasal para birimi olarak kullanıma alacak. Ülkede her vatandaşa 30 dolarlık ücretsiz Bitcoin verilecek.

El Salvador'da hükümet, kripto para birimini tanıtmak için ulusal dijital cüzdana kaydolacak her bir vatandaşa 30 dolarlık ücretsiz Bitcoin verileceğini duyurdu.

Ülkede 3 Bitcoinlik (yaklaşık 155 bin dolar) yatırım yapan yabancılara oturum izni verileceği bildirildi.

: İlginizi Çekebilir

UYGULAMA TARTIŞILIYOR

Ülkede tartışmalara neden olan karar sosyal medyada çoğunluk tarafından destek bulurken, önemli bir kitle ise yasaya temkinli yaklaşıyor.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, nüfusun yüzde 70'inin finansal hizmetlere erişiminin olmadığını, kripto para birimi sayesinde banka hesabı olmayan nüfusun finansal olanaklara sahip olacağını söylemişti.

Bitcoin fiyatları 4 ayın zirvesini gördü Yükseliş sürecek mi Uzman isimler değerlendirdi
Bitcoin fiyatları 4 ayın zirvesini gördü! Yükseliş sürecek mi? Uzman isimler değerlendirdi

Yurt dışında yaşayan El Salvadorluların ülkelerine yılda 6 milyar dolar gönderdiklerini dile getiren Bukele, Bitcoin sayesinde para transferini kolaylaştıracaklarını ve bir milyondan fazla düşük gelirli ailenin değişiklikten fayda sağlayacağını kaydetmişti.

Dünyada ilk ülke olacak Bitcoinle ilgili flaş gelişme
Dünyada ilk ülke olacak! Bitcoin'le ilgili flaş gelişme

200 BİTCOİN DAHA ALDI

Dünyanın Bitcoin'i resmi para birimi kabul eden ilk ülkesi olan El Salvador'un Devlet Başkanı Bukele, süreç kapsamında yeni 200 Bitcoin alımı daha yaptıklarını açıkladı. Yeni alım ile birlikte ülkenin Bitcoin varlıkları 400 Bitcoin'e yükselmiş oldu.

İlk ülke olacaklardı El Salvadordan flaş Bitcoin adımı...
İlk ülke olacaklardı! El Salvador'dan flaş Bitcoin adımı...

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi