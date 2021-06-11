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Buğday çeşidinin ıslahçı hakkı payı ve tohum üretim hakkı ihale usülüyle satılıktır
Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü adına tescilli Koç 2015 Ekmeklik Buğday çeşidinin Islahçı Hakkı Payı (Royality) ve Tohumluk Üretim Hakkı Satışı, 10 yıl süre ile 8213 Sayılı Döner Sermayeli İşletmeler İhale Yönetmeliğinin 2 ve 29/c maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale, 22 Haziran 2021 tarihinde saat 14:00'te Demircikara Mah. Paşakavakları Cad. No :11 Muratpaşa/Antalya adresinde gerçekleştirilecek.
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