Buğday, arpa, mısırda ithalatın önü açıldı

Uzmanlar, son 3-3.5 ayda hububatta ortalama fiyatların yüzde 30 ila 40 arttığını, pandemi nedeniyle belirsizliklerin sürdüğünü, Rusya ve Ukrayna’nın ihracat kısıtlaması getirebileceğini belirterek, iç piyasada ekmek, makarna, bulgur, yumurta gibi ürünlerde fiyat artışının önlenmesi için özel sektörün vergisiz ithalatına izin verildiğini belirttiler.

YUMURTA ET VE SÜTÜ DE ETKİLİYOR

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) geçtiğimiz aylarda buğday ve arpa ithal etmesinin ardından, dün de Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla buğday ithalatında yüzde 45, arpa ithalatında yüzde 35 ve mısır ithalatında yüzde 25 oranındaki gümrük vergileri 1 Ocak 2021’e kadar yüzde sıfır oldu. Böylece TMO ile Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamı dışında kalan özel sektör firmalarına da sıfır gümrükle, miktar sınırlaması olmaksızın, istedikleri ülkeden ithalat yapmanın yolu açıldı.

Uzmanlar, hasattan bu yana, son 3 ila 3.5 ayda, yurt içinde ortalama hububat fiyatlarının yüzde 30 ila 40 oranında yükselirken, pandemi nedeniyle yurt dışında da belirsizlik yaşandığını, kurdaki artışın da eklenmesiyle ekmek, makarna, bulgur gibi temel gıda ile et, süt, yumurta, balık üretiminin ana girdisi yem fiyatlarında baskı oluştuğuna dikkat çektiler. Buğdayın fiyatı yüzde 35 artmışken, un maliyetlerinin yüzde 80 ila 90’ını buğday oluştururken ekmeğe yüzde 20 zammın, aynı şekilde makarna ve yemde de fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu anlatan uzmanlar, bu kararla sıfır gümrükle, miktar sınırı olmaksızın herkesin buğday, arpa ve mısır ithal edebileceğini söylediler.

TÜRKİYE’DEN İHTİYAÇ SAHİBİ ÜLKELERE UN VE BAKLİYAT

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Suriye’de yaşayan sivil halk başta olmak üzere ihtiyaç sahibi diğer ülkelere ve bu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine 100 bin tona kadar ekmeklik buğday karşılığı un ve 10 bin tona kadar yeşil mercimek ve nohut hibe edilmesi amacıyla TMO Genel Müdürlüğü görevlendirildi. Karara göre, TMO’nun temin edeceği ekmeklik buğday unu, yeşil mercimek ve nohut, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere AFAD ile Türk Kızılaya teslim edilecek. Nakliye ve dağıtım bedeli AFAD’ın ödeneklerinden temin edilecek ürünlerin hesaplanan maliyeti, görevlendirme bedeli kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Söz konusu karar, 1 Ekim’den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.