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Buffett: Hisse satmak için acelemiz yok, Bitcoin kumar fişi

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#Warren Buffett#BYD#Apple
Buffett: Hisse satmak için acelemiz yok, Bitcoin kumar fişi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 16:37

Milyarder yatırımcı Warren Buffett elindeki hisselere yönelik açıklamalarda bulundu. Buffett, Berkshire'ın Apple hisselerini satmadığını, sadece vergisel nedenlerden ötürü satış yaptıklarını söyledi. Buffett ayrıca, Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'de bulunan paylar için de satış acelesine girmediklerini belirtti.

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Dünyanın en büyük yatırımcıları arasında yer alan ABD'li Warren Buffett, elinde tuttuğu Apple ve Çinli elektrikli otomobil şirketi BYD hakkında açıklamada bulundu.

Buffett, şirketi olan ve milyarlarca dolarlık yatırımları bulunan Berkshire'ın Apple hisselerini satmayacağını sadece bir kereliğine vergisel durumlardan ötürü satış yaptığını söyledi.

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Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'de de payı bulunan Buffett, bu payların satışı için de acele etmeyeceklerini zamanını ve değerini bulduğunda satışa konu edileceğini belirtti.

BITCOIN'E SERT YORUM

Buffett, 69 bin dolardan 16 bin dolar seviyelerine kadar hızla gerileyen, yatırımcılarına hem dolar enflasyonu hem de paranın zamanı yönünden uzun süredir kaybettiren Bitcoin'i kumar fişi olarak niteledi

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#Warren Buffett#BYD#Apple

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