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Ekonomi
Haber Giriş: 10.06.2021 - 14:09 | Son Güncelleme:

Büfelerin işletmesi kiraya verilecek

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Büfelerin işletmesi kiraya verilecek

İstanbul Kültür Ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş.’den 245 adet gazete ve ürün satış büfe alanı ve bu alanlarda “Büfe İstanbul” adı altında kurulu ve kurulacak olan büfelerin işletmeye/kiraya verilmesi işi ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini ilanda belirtilen şartlardaki belgelerle kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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