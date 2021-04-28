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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 28.04.2021 - 07:38 | Son Güncelleme:

BUDO seferlerine ara veriyor

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BUDO seferlerine ara veriyor

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine "tam kapanma" nedeniyle ara verildi.

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferleri, tam kapanma dönemi nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Şirketi Burulaş'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 26 Nisan 2021'de alınan şehirler arası sokağa çıkma yasakları kapsamında, 30 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar BUDO seferlerimize ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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