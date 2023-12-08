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Bu yılın en zengin ailesi belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#En Zengin#Al Nahyan#Abu Dhabi
Bu yılın en zengin ailesi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2023 07:36

Abu Dhabili Nahyan Hanedanı ilk kez Bloomberg'in yıllık zenginler sıralamasına girdi. Böylece Nahyan Ailesi, Walmart'ın sahiplerini geride bıraktı.

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Dünyanın en zengin aileleri belirlendi. Bloomberg'in yaptığı listeye göre Abu Dhabili Nahyan Hanedanı ilk kez yıllık zenginler listesine birinci sıradan giriş yaptı. Böylece Abu Dhabili Al Nahyan'lar 305 milyar dolarlık servetleriyle Waltons'ları geride bıraktı. Nahyanlar, Walmart Inc.'e 45 milyar dolar fark attı.

YENİ KATILAN BİR AİLE DAHA: AL THANI

Listeye yeni katılan bir başka aile de Al Thani oldu. Katarlı aile listeye 5'inci sıradan giriş yaptı.

Petrol zenginleri küresel ticareti daha önce hiç olmadığı kadar yeniden şekillendirmeye devam ediyor. Sadece petrolle kalmayıp çeşitli alanlarda yatırımlarla ileriye dönük atılımlar da yapıyorlar. Avrupa'da birçok finans şirketinin de ortağı konumuna geldiler. Böylece dünyanın en zengin aileleri, Avrupa Birliği'nin kuruluşundan bu yana 1,5 trilyon dolar daha zenginleşti.

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En zengin aileler şöyle:

1. Al Nahyan 305 milyar dolar
2. Walton (Walmart) 259.7 milyar dolar
3. Hermes 150.9 milyar dolar
4. Mars 141.9 milyar dolar
5. Al Thani 133 milyar dolar
6. Koch (Koch Industries) 123.3 milyar dolar
7. Al Saud 112 milyar dolar
8. Ambani 89.9 milyar dolar
9. Wertheimer (Chanel) 89.6 milyar dolar
10. Thomson (Thomson Reuters) 71.1 milyar dolar
11. Cargill 63.3 milyar dolar
12. Johnson 55.7 milyar dolar
13. Boehringer 51.3 milyar dolar
14. Quandt (BMW) 49.4 milyar dolar
15. Albrecht (Aldi) 48.4 milyar dolar
16. Pritzker (Hyatt Hotels) 46.5 milyar dolar
17. Hoffmann (Roche) 44.8 milyar dolar
18. Van Damme, De Spoelberch, De Mevius 43.5 milyar dolar
19. Hartono 42.1 milyar dolar
20. Dassault 39.2 milyar dolar
21. COX 36 milyar dolar
22. Mulliez 34.3 milyar dolar
23. Ferrero 33.5 milyar dolar
24. Kwok 32.5 milyar dolar
25. Duncan 32 milyar dolar

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#En Zengin#Al Nahyan#Abu Dhabi

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