Bu yıl 2 milyon klima satılacak

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Şanal, küresel iklim değişikliği nedeniyle sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığını, Türkiye’nin birçok bölgesinde 40 derecenin üzerine çıkan aşırı sıcakların yaşam koşullarını zorlaştırdığını belirtti. Özellikle büyük şehirlerde ve kıyı bölgelerinde yaşayanların serinleyebilmek için klimaya yöneldiğini aktaran Şanal, “Ülkemizde aşırı sıcakların etkisiyle klimaya olan talepte yaşanan patlama hem hanehalkını hem de ekonomik ve çevresel dinamikleri derinden etkiliyor. Klimanın sağladığı konfor ve sağlık faydaları, bu cihazları modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getiriyor” diye konuştu.