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Bu yıl 2 milyon klima satılacak

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#Klima#Mehmet Şanal#Küresel İklim Değişikliği
Bu yıl 2 milyon klima satılacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 07:00

İKLİMLENDİRME Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Başkanı Mehmet Şanal, split klimalarda iç pazar satış adedinin bu yıl 2 milyonu bulacağının tahmin edildiğini söyledi.

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Şanal, küresel iklim değişikliği nedeniyle sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığını, Türkiye’nin birçok bölgesinde 40 derecenin üzerine çıkan aşırı sıcakların yaşam koşullarını zorlaştırdığını belirtti. Özellikle büyük şehirlerde ve kıyı bölgelerinde yaşayanların serinleyebilmek için klimaya yöneldiğini aktaran Şanal, “Ülkemizde aşırı sıcakların etkisiyle klimaya olan talepte yaşanan patlama hem hanehalkını hem de ekonomik ve çevresel dinamikleri derinden etkiliyor. Klimanın sağladığı konfor ve sağlık faydaları, bu cihazları modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getiriyor” diye konuştu.

 

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#Klima#Mehmet Şanal#Küresel İklim Değişikliği

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