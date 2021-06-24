Bu tuzağa düşmeyin... Gidiş dönüş bilet alan ve alacak herkesi ilgilendiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milyonların beklediği normalleşme kararlarını açıklaması sonrasında birçok sektörde hareketlilik yaşanmaya başladı. 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamaların kaldırılmasıyla seyahat kısıtlamaları da sona erdi.

Yasakların kaldırılması özellikle turizm sektöründe büyük heyecan yaratırken önümüzdeki ay Kurban Bayramı tatiliyle talebin artacağı öngörülüyor.

SATIŞLAR 2 SAATTE ARTTI

Obilet.com Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörü Sertaç Keleş taleplerin çok kısa sürede arttığını belirtirken, "Kademeli normalleşme ile mayıs ayının ikinci yarısında gördüğümüz hareketlilik daha çok yazlık yörelere yönelik bir talepten kaynaklıydı. Kabine toplantısı sonrası, cumartesi günlerine ait yasağın kalkması ve restoran ve kafelerin açılmasıyla beraber, daha çok İstanbul-Bursa, İstanbul-Çanakkale, Ankara-Nevşehir, Konya-Mersin gibi günübirlik veya 2 günlük gezilere dönük otobüs bileti talepleri geldiğini görüyoruz. 21 Haziran’dan itibaren bilet satışları iki saat gibi kısa bir sürede yüzde 50 arttı. Hem otobüste hem de uçakta İstanbul-İzmir, İstanbul-Antalya, İstanbul-Ankara, Adana-İzmir, İstanbul-Samsun ve İstanbul-Adana özellikle tercih ediliyor. Öğrenciler de 1 Temmuz'dan itibaren tatilde olacağından, biletlerin hızla tükenmesini bekliyoruz. Açıklamadan sonra, Temmuz’un ikinci yarısına denk gelen Kurban Bayramı döneminde satışların yoğunlaştığını gözlemledik. Bu dönemde bilet bulamama ihtimaline karşı, yolcularımızın hızla bilet almasını öneriyoruz. obilet.com olarak, dolu seferlerde herhangi bir koltuk iptali olması durumunda ücretsiz boş koltuk alarmı hizmetimiz ile kullanıcılarımızın hızlıca istedikleri bileti almalarını sağlıyoruz" dedi.

KADEMELİ NORMALLEŞMENİN ETKİSİ YÜZDE 125

Wingie Enuygun Group CEO’su Çağlar Erol, "Mayıs ayının ortasında kademeli normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte önceki döneme kıyasla uçak bileti satışlarında yüzde 125, aramalarında yüzde 85’lik bir artış yaşandı. Kademeli normalleşme kararları sonrasında otobüs bileti satışlarında yüzde 67, aramalarında yüzde 56’lık bir artış görüldü. Seyahat kısıtlamaların azalması üzerine aşılama çalışmalarının da hız kazanması, Temmuz ve Ağustos ayları için uçak ve otobüs biletlerine ilgiyi artırdı" dedi.

Biletall.com Ceo’su Yaşar Çelik de konuyla ilgili, "Pandemiden belki de en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğimiz için kademeli normalleşmenin seyahat biletlerine etkisine genel olarak bakarsak olumlu ifadesini kullanmak yanlış olmaz. Çünkü pandemi sürecinde kapanmalar açılmalar ile zaman zaman durgun zaman zaman anlık hareketlerin olduğu dalgalı zor bir dönem geçirdik. Vaka sayıların ve vefat sayılarının azalması ile aşılamanın çalışmaların hızlanması beraber eskiye nazaran satışlarda da hareketlilik arttı. Ulaşım aracı olarak uçak biletleri otobüse göre daha çok tercih edilmişti. Otobüslerde kapasite sınırının kaldırılması hem firmalar hem de yolcular için güzel bir gelişme oldu. Bu hareketliliği özellikle Ramazan Bayramı’ndan sonra daha çok hissetmeye başladık. Ayrıca pandemide tüketicilerin ihtiyaçları için çevrim içi platformları kullanım alışkanlığının artması bu konuda bizlere de büyük bir avanataj sağladı. Kabine toplantısı’ndan sonra açıklanan kararlar ile birlikte turizm sezonunda olmamız, okulların kapanması, önemli sınavların bitmesi, aşılamanın iyice artması, pandemi sürecinde artan seyahat arzusu gibi birçok etken ile birleşince beklentimiz doğal olarak yüksek düzeyde. Hareketliliğin yüzde 30 oranında artacağını öngörüyoruz. Kişiler şimdiden rezervasyon işlemleri yapmaya başladı. Özellik Kurban Bayramı’ndan sonra yoğunluğun daha çok olmasını bekliyoruz. Bu beklenti ile beraber geçtiğimiz yıla oranla daha iyi bir tablo ortaya çıkacağını da düşünüyoruz. 2021 yılını telafi, geçiş yılı olarak görüyoruz." açıklamasında bulundu.

KDV İNDİRİMİ DESTEK OLDU

Keleş fiyatlarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "2020 yılında da hem otobüs hem uçak tarafında fiyat artışına gidilmediği gibi 2021 yılında da fiyatlarda değişiklik beklemiyoruz. Geçen sene nisan ayında başlatılan ve bu sene 31 Temmuz’a kadar uzatılan KDV indirim oranlarının da ulaşım sektörüne destek olmaya devam ettiğini söyleyebiliriz" dedi.

OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI DÜŞTÜ, UÇAK BİLETİ FİYATLARI ARTTI

Çelik biletlerdeki fiyat değişimiyle ilgili yaptığı açıklamada " 1 Haziran ve 23 haziran tarihleri arasında geçtiğimiz seneye göre bir kıyaslama yapacak olursak ; bu tarihler arasında geçen sene otobüs bileti 127,54 TL iken, bu yıl yüzde ikilik düşüş ile 124,71 TL oldu. Uçak biletinde ise geçen sene aynı tarihler arası ortalama yurt içi uçak bileti fiyatı 326,39 TL iken, bu yıl yüzde 22’lik artış ile 397,38 oldu. Yurt dışında ise geçen sene ortalama 1.546,68 TL olan bilet fiyatı bu yıl yüzde 55’lik artış ile 2.396.97 TL oldu" dedi. Erol da konuyla ilgili hem konaklamada hem de bilet fiyatlarında taleple birlikte artış yaşandığını belirterek, "2020 yılının Haziran ve Temmuz ayındaki uçak bileti fiyatlarıyla bu yılın aynı dönemini kıyasladığımızda bir fiyat artışı gözlemliyoruz. Özellikle Temmuz ayında Kurban Bayramı’nın hafta içine denk gelmesi nedeniyle artan talep, bilet fiyatlarının da artmasına yol açtı" dedi.

YURT DIŞINDA BALKAN ÜLKELERİ, YURT İÇİNDE YENİ ROTA KARADENİZ

Biletall.com Ceo’su Yaşar Çelik pandemiyle birlikte tatil anlaşında değişiklikler gözlendiğini belirtti ve "Eskiden de olduğu gibi mevsim gereği en çok sahil bölgelerine bir yoğunluk söz konusu. Fakat koronavirüs ile birlikte değişen tatil anlayışı beraber daha farklı rotaları tercih edenlerin sayıları da her geçen gün artıyor. Mesela doğa ile iç içe izole bir tatil yapmak isteyenlerin daha çok tercih ettiği Karadeniz bölgesine satılan biletlerde bir artış görülüyor. Bu süreçte memleketlerine gidenlerin oranı da epey bir yüksek diyebiliriz" dedi. Wingie Enuygun Group CEO’su Çağlar Erol da doğa tatillerine dikkat çekti ve "Son 1 haftada en çok uçak bileti satışı İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Adana ve Trabzon için gerçekleşti. Temmuz ve Ağustos ayları için otel aramalarına bakıldığında ise en çok her şey dahil Antalya otelleri ve bungalov otellerin arandığını gözlemliyoruz. Ayrıca Muğla ve Alanya’da da muhafazakar oteller aramasında da artışlar var" açıklamasında bulundu.

Obilet.com Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörü Sertaç Keleş, bilet satın alımlarını hem yurt içi hem de yurt dışı bazında değerlendirdi ve " Pandeminin gölgesinde geçen bir yılı geride bıraktık. Buna göre tüketici artık online kanaldan çok daha fazla bilet satın alıyor. 2021 yılının ilk çeyreğine yönelik seyahat tercihlerinde geçtiğimiz yıla kıyasla online bilet alışverişi yaygınlaşırken, en fazla seyehat edilen noktalar ise yurt dışında Balkan ülkeleri ve Azerbaycan; Türkiye’de ise İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Bursa oldu" dedi.

BİLET ALACAKLAR BU KURALLARA DİKKAT

Keleş seyahat kısıtlamaları kaldırılsa da HES kodu süresine dikkat çekti. Keleş, "Öncelikle tüm yurt içi uçuşlarında HES kodu zorunluluğu getirildiğini unutmamak gerekiyor. Gidiş-dönüş bilet almak isteyen yolcular, HES kodu sürelerini seyahatlerinin toplam süresi olarak belirlemelidir. Yurt dışına seyahat edecek olan yolcular, gidecekleri ülkenin vize gerekliliğinin olup olmadığını araştırıp sonrasında, pasaport işlemleriyle beraber bilet satın alabilirler. Vize başvurusu sırasında uçak bileti ibraz etmeleri istenebilir. Vize başvurusunu uçuştan en geç 1 ay öncesine kadar gerçekleştirilmesini öneriyoruz. Uçak yolculukları öncesinde bilet satın alırken, biletin tarihi ve gidilecek havalimanlarını kontrol etmek, olası yanlış tarih veya havalimanı seçimi noktasında tüketiciyi değişiklik ücreti ödemekten kurtarabilir. Yolcularımızın otobüs biletlerini seçerken; yolculuk boyunca güneşin sıcak ve bunaltıcı etkisinden kurtulmak için sistemimizde bulunan ve yolcularımızın otobüse hangi yönden güneş vuracağının bilgisini veren özelliğimizden faydalanmalarını öneririz" dedi.

İNDİRİMLER SİZİ KANDIRMASIN!

Çelik, indirimler ve internet satışlarıyla ilgili de uyarıda bulundu ve "İnternet üzerinden yapılacak alışverişlerde özellikle güvenilir sitelerin tercih edilmesi büyük önem taşıyor. Bilet alacağınız internet sitesi iyice araştırmalıdır. Satın alma işlemi sonrasında doğrulama SMS ve maili gelmediyse banka ile iletişime geçilip, işlem iptal ettirilmelidir. Dolandırıcılar bazen de ücretlerde aşırı indirim yaparak dikkat çekmeye çalışıyor. Yolcular bilmeli ki hiçbir firma yoğun sezonda olağan dışı indirim yapmaz" dedi.

UYGUN FİYATLI BİLET NASIL ALINIR?

Öte yandan Erol da uygun fiyatlı bilet isteyenlerin dikkat etmesi gerekenleri sıraladı: "Uçak bileti satın alırken mutlaka fiyat karşılaştırması yapılmasını öneriyoruz. Özellikle hafta sonu, bayram öncesi, arife günleri ve resmî tatillerden bir gün önce gibi talebin yüksek olduğu tarihlerde bilet fiyatları talepten ötürü çok daha pahalıdır. Eğer seyahatinizi bu tarihlerin öncesine ve/veya sonrası planlayabilirseniz uygun fiyatlı bilet satın alabilirsiniz. "

BİLET İPTAL GÜVENCESİ ALIN!

Wingie Enuygun Group CEO’su Çağlar Erol, "Koronavirüs sürecinde gerçekleşen uçuş iptallerinde hava yolları kullanıcılarının bilet iadelerini gerçekleştirdi. Ancak normal şartlarda uçak biletinizi alırken anlık plan değişikliklerinde iptal etmek zorunda kalabileceğiniz durumlarda problem yaşamamak için Bilet İptal Güvencesi satın almaya dikkat etmelisiniz. Uçuşa 3 saat kalana kadar koşulsuz iptal hakkı tanıyan Bilet İptal Güvencesi ile beklenmedik uçuş iptallerinde kullanıcılar, bilet bedelinin yüzde 90’ını iade olarak alabiliyor" dedi.

Konuyla ilgili Obilet.com Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörü Sertaç Keleş de "Satın alınan bilet türü ile ilgili iptal politikaları, satın alınmadan önce dikkatle incelenmeli ve satın alım işlemi ona göre yapılmalı" açıklamasında bulundu.

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