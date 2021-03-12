‘Bu sene yıldız yerli turist olacak’

BİR yıldır devam eden koronavirüs salgını tüm dünyayı derinden etkiledi. Ticaretten ihracata, küçük esnaftan turizme kadar birçok sektörde değişimlerin yaşanmasına neden oldu. Özellikle ülkeler arası seyahatlerin kısıtlanması, sokağa çıkma yasakları gibi sebeplerle en çok yarayı turizm sektörü aldı. 2020’nin yaz aylarında salgının etkisinde düşüş yaşanmasıyla birlikte turizm sektöründe bir canlanma yaşandı. Türkiye devreye aldığı ‘güvenli turizm sertifikası’ ile rakip turizm ülkelerinden pozitif ayrıştı. Ülkeye salgın yılında 15 milyon turist geldi. Bu sayı 2019’un çok gerisinden olsa da böyle bir dönemde bu kadar turist gelmesi 2021 için umutların artmasına neden oldu. Salgınla savaşta aşıların öne çıkmasıyla birlikte yabancı turist sayısında da yüzde 100’lük bir artış bekleniyor.

Her ne kadar geçen yıla göre iki katlık bir artış yaşanacak olsa da 2019’da ağırlanan 45 milyonluk yabancı turist sayısını bir hayli gerisinde kalınacak. Turizm sektörü temsilcileri de işte bu noktada yerli turistin Türkiye’deki oteller açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Ancak sektör temsilcileri maliyetlerdeki artış ve kurlardaki yükseliş sebebiyle otellerin fiyat yükselttiğini, yerli turist için daha uygun fiyatların uygulanması gerektiğine dikkat çekiyor.

SON DAKİKA SATIŞLARI

Biz de turizm sektöründe yerli turist açısından yaşananları, ilgilerini nasıl olduğunu ve salgının sektör üzerindeki etkilerini Etstur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Özbek’e sorduk. 2019’a göre karşılaştırma yapıldığında satışlarda yüzde 60 geride olduklarına dikkat çeken Suat Özbek, “Ancak salgının başladığı 2020 ile bu dönemi kıyasladığımızda yüzde 123’lük bir artış var. Bu oranlara bakılınca pandemi sonrası için umutlarımız daha da artıyor. Bizi sevindiren ise yaptığımız garanti satışlar. Salgının ilk döneminde satışlarımızın yüzde 85’i için iptal talebi gelmişti. Sonrasında yaz aylarında tatile gidenler oldu. Aldıkları tatili iptal edenler ise ‘keşke iptal etmesek’ demişti. Geçen yıl tatile çıkamayanların bu yıl tatile daha çok ilgi göstermesini bekliyoruz. Bu yıl hem yerli hem de yabancı turist tarafında ‘son dakika’ satışlarının daha yüksek olacağı tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

OTELCİLER DİKKAT

Bu yıl yabancı turist sayısında geçen yıla göre çok daha iyi beklentiler olduğuna dikkat çeken Suat Özbek, “Yabancı turist sayısındaki artış hem ülkemiz hem de turizm sektörü açısından çok önemli. Ancak salgının etkileri devam ettiği düşünülünce ülkemiz içindeki hareket otelciler açısından büyük önem taşıyor. Lokal pazar ihtiyaç çok fazla olacak. Bu yıl turizmde yerli turistin yıldız olacağını söyleyebiliriz. İlk etapta Rusya ve Ukrayna gibi pazarlardan turist akışı olacaktır. Sonrasında ise İngiltere’den bir hareket bekleniyor. Türkiye’nin ana pazarlarından olan Almanya ve Batı Avrupa’dan turist hareketinin ise eylül ayında olacağı tahmin ediliyor. İşte bu nedenle hem mayıs-haziran aylarında hem de yaz döneminde yerli turiste çok daha fazla ihtiyaç duyulacak. Burada otelcinin dikkat etmesi gereken konuların başında ise fiyat politikası geliyor. İç pazar kaçınılmaz bir gerçek olduğu için fiyatların buna göre oluşturulması yerli turist için çok büyük anlam ifade ediyor” dedi.

DOĞRU FİYAT POLİTİKASI

GEÇEN yıl bazı otellerin salgın nedeniyle açılmadığına vurgu yapan Suat Özbek, “İki sene hiçbir otel kapalı kalmaz. Bu sezon geçen yıl açılmayan otellerin de devreye girmesiyle doluluklar da büyük önem kazanacak. Mart ayının artık ortalarındayız. Bu yüzden fiyat politikası açısından müdahale zamanı olduğunu söyleyebiliriz. Yerli tatilci cesaretli ve doğru fiyat politikasını görürse etkilenecektir ve tatile gitme isteği artacaktır. Temmuz itibarıyla çok ciddi bir yerli turist yoğunluğu oluşacaktır” dedi.

‘SEYAHAT KATEGORİSİNDE BİRİNCİ OLDUK’

BU yıl Etstur olarak 30’uncu yıllarını kutladıklarını söyleyen Suat Özbek, “30 yıldır misafir memnuniyetine büyük bir hassasiyetle yaklaştık. Bunun karşılığını da olumlu dönüşlerle alıyoruz. Örneğin iletişim konusundaki yaklaşımımız ile yakın zamanda Turkcell Global Bilgi ve Fast Company Türkiye iş birliği ile yapılan Türkiye Müşteri Deneyimi Araştırmasında, Seyahat Kategorisinde birinci olduk. Ayrıca Türkiye İtibar Akademisi tarafından gerçekleştirilen 2020 yılı Ekonomiye Fayda Endeksi araştırmasının sonuçlarına göre de Türkiye’nin ve Sektörünün Elmas Markasıyız” diye konuştu.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara