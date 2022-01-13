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Bu sektörde personel bulamıyorlar! Maaşlar resmen fırladı... Yeni başlayana 150 bin sterlin

#Personel#Maaş#İş Bulma
Bu sektörde personel bulamıyorlar Maaşlar resmen fırladı... Yeni başlayana 150 bin sterlin

Birleşik Krallık'taki birçok sektörde personel sıkıntısı yaşanıyor. İngiltere'nin de önde gelen bazı hukuk firmalarında, personel bulunamaması yüzünden, yeni başlayanlara yılda brüt 150 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 726 bin lira) gibi çok yüksek ücretler teklif edildiği açıklandı.

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Robert Walters adlı uluslararası işçi bulma kuruluşunun baş muhasebecisi Alan Bannatyne BBC'ye yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'taki birçok sektörde personel sıkıntısı yaşandığını, bu nedenle bir çok kişinin daha iyi ücret alabilecekleri işlere geçmek için mevcut işlerinden istifa ettiklerini anlattı.

Bannatyne, "Gördüğümüz en düşük ücret zammı yüzde 15 civarında ama bazı şirketler ücretleri yüzde 50 artırıyor" dedi ve ekledi: "Çok büyük bir değişiklik olmazsa 2022 çalışanlar açısından daha da iyi olacağa benziyor."

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Birleşik Krallık çapında yani İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda genelinde pandemi dolayısıyla kapanan ekonomi yeniden açıldığından bu yana personel açığı rekor düzeylere çıktı ve işverenler personel bulabilmek için birbiriyle rekabet içerisinde.

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ŞİRKETLER ARASINDA YOĞUN REKABET

Şirketler için beyaz yakalı personel bulan Robert Walters şirketi, bu durumun firmalar arasında iyi eleman bulma konusunda çok sert bir rekabete yol açtığını ve kalifiye işler için doğru insanı bulmanın çok zorlaştığını söylüyor.

Şirketten Alan Bannatyne işverenlerin personel cezbedebilmek için ücretleri iyice yükselttiğini ama Covid nedeniyle kazananlar gibi kaybedenler de olduğunu ve herkesin bu yüksek ücretlerden yararlanamadığını da hatırlatıyor. Perakendeciler ve hava yolu şirketleri bu dönemin kaybedenleri arasında sayılıyor. Dolayısıyla Bannatyne'a göre bu firmalar personeline ücret artışı ya da ikramiye verebilecek durumda değiller.

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Bannatyne, "Bu yüzden de internet üzerinden perakende satış yapan şirketler, ev ihtiyaçları imalatçıları ya da her türlü dijital teknoloji şirketi gibi büyüyen başkalarının av sahasına döndüler" diyor.

Asya, Avrupa ve ABD'de de şubeleri olan işçi bulma kuruluşu Robert Walters'ın yetkilileri, şirket genelinde en fazla ciroyu Aralık yana yaptıklarını, küresel net komisyon gelirlerinin yüzde 39'a çıktığını da açıkladı. Bir başka uluslararası eleman bulma kuruluşu Manpower da, personel sıkıntısı nedeniyle üst düzey işler için teklif edilen ücretlerdeki artış eğilimini doğruladı.

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Şirketin Birleşik Krallık kolunun yöneticisi Chris Gray BBC'ye yaptığı açıklamada, "Şu anda piyasa kesinlikle iş arayandan yana" dedi. Gray, "Aranan niteliklere sahip eleman adaylarının pazarlık gücü yüksek ve kendi ihtiyaçlarına, beklentilerine en iyi uyacak işi seçme esnekliğine ve özgürlüğüne sahipler" diye konuştu.

Birleşik Krallık söz konusu olduğunda özellikle hukuk alanındaki personel sıkıntısı had safhada. BCL Legal eleman bulma şirketi ve veri şirketi Vacancysoft 'un yaptığı araştırmaya göre Londra merkezli hukuk firmalarında işe yeni başlayanlara teklif edilen ücretler geçen yılın Ocak ve Kasım ayları arasında yüzde 131 arttı.

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Robert Waters şirketi de da giderek artan sayıda tecrübeli avukatın sektörden ayrıldığını ve yeni mezun hukukçu sıkıntısı çekildiğini söylüyor. Ücretleri artıran bir başka faktör de Birleşik Krallık'taki hukuk şirketlerinin, İngiltere'deki faaliyetlerini genişleten ABD merkezli hukuk firmalarıyla da eleman rekabeti içinde olması. Bu da işe yeni başlayacak hukukçulara ikramiyeler hariç yılda 100 bin sterlin civarında başlangıç ücreti teklif edilmesiyle sonuçlanıyor.

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Hukukçular Birliği'ne göre 2018 yılında tam zamanlı olarak özel hukuk firmalarında çalışan avukatların ortalama maaşı yılda 62 bin sterlindi. Londra'da bu ortalama 88 bine kadar çıkıyordu. Bu miktarlar pandemi döneminde aşılmış görünüyor. Maaşların hızlı yükseldiği bir başka sektör de bankacılık.

Robert Walters şirketi bu yıl Londa'daki bankaların yeni başlayan elemanlara verdikleri maaşların çok arttığını ve ikramiye havuzlarının dev boyutlarda olduğunu söylüyor. Diğer yandan bazı düşük ücretli işlerde de artış görülüyor.

Birleşik Krallık'taki en büyük süpermarket zincirlerinden biri olan Sainsbury's geçen hafta çalışanlarına saatte en az 10 sterlin (yaklaşık 182 lira) vermeyi kabul eden son büyük perakende satış şirketi oldu. Daha önce Morrisons, Lidl ve Aldi de çalışanlarının saatlik ücretini yükseltmişti.

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Covid salgını ve kapatmalar yaşanan dönemde birçok kişi yaptıkları işi değiştirmeyi düşünme fırsatı buldu veya işi bıraktı. Kimilerinin deyişiyle istihdam piyasasında büyük bir dalgalanma yaşandı. Bu da genel olarak Birleşik Krallık çapında özel sektördeki ücretlerin artmasıyla sonuçlandı. Ağustos ile Ekim arasındaki üç aylık dönemde ortalama ücretler (ikramiyeler de dahil edilince) bir yıl öncesinin aynı dönemine göre yüzde 4,9 arttı.

Reed Recruitment adlı işçi bulma kuruluşunun yöneticisi James Reed ülkenin tam bir istihdam patlaması yaşadığını ve bunun henüz yatışacak gibi görünmediğini söyledi. Reed, "İş arayanlar açısından son 50 yılın en avantajlı dönemi. Sarkacın yönü kesinlikle iş arayanlardan yana" diye konuştu.

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#Personel#Maaş#İş Bulma

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