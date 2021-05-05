‘Bu rakamlar potansiyelimizin göstergesi’

Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) nisan ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 291 oranında artarak 2 milyar 599 milyon dolar oldu. UİB’in, geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise 29 milyar 502 milyon 841 bin 929 dolar olarak gerçekleşti. UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, ihracatta artış trendinin devam ettiğini, Türkiye’nin ve Bursa’nın nisan ayında sergilediği yüksek oranlı artışların gelecek dönemler için motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

GÜÇLÜ YAPI

“Nisan ayındaki yüksek artışta her ne kadar baz etkisi olsa da, pandeminin getirdiği tüm olumsuzluklara ve zorluklara rağmen ihracatı artırmak için var gücüyle çalışan tüm firmalarımızı gösterdikleri üstün performanstan dolayı kutluyorum” diyen Başkan Çelik, UİB bünyesinde yer alan beş birliğin de ihracat rakamlarında artışlar olduğunu belirtti. Çelik, “Covid-19 salgını tüm dünyayı başta sağlık ve ekonomi olmak üzere pek çok açıdan derinden sarstı. Böyle bir süreçte, yüksek bir ihracat artışına imza atmak güçlü ekonomik yapımızın, ihracat potansiyelimizin ve ihracatçılarımızın kararlı tutumlarının net bir göstergesi oldu. Tam kapanma sürecine paralel aşılama oranımızın yükselmesiyle pandeminin etkisinin giderek azalacağına ve piyasaların ikinci çeyrekle birlikte bir toparlanmaya gideceğine inanıyoruz. Kararlılıkla ve tüm gücüyle üreten, ihracatla büyüyen, sürdürülebilir modelle kalkınan ve istihdam yaratan daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

UHKİB’DEN 83.7 MİLYON $

Nisan ayında geçen yılın nisan ayına göre yüzde 200 artışla 83.7 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (UHKİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 839.2 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti. Nisan ayında bir önceki yılın nisan ayına göre yüzde 38 artışla 18.5 milyon dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği de(UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 201.6 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu. Nisan ayında geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 21 artışla 7.9 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise(UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemde 152.8 milyon dolar seviyelerinde dış satışa imza attı. Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve ‘diğer’ başlığı altında listelenen sektörlerin nisan ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 73 artışla 239.1 milyon dolar olarak açıklandı.

OTO VE TEKSTİL

Nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 379 artışla 2.1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren OİB’in, geriye dönük 12 aylık performansı ise 24 milyar dolar oldu. UTİB de nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 251 artışla 121.6 milyon dolar ihracata imza attı.

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