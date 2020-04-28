Talep patladı, ürün kalmadı: Bu ne 'hal'

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında en uzun süreli sokağa çıkma yasağı geçen pazar gecesi sona erdi. 4 günlük yasak sonrasında marketçiler ve pazarcı esnafı pazartesi günün, ilk ışıklarıyla birlikte meyve-sebze hallerinin yolunu tuttu. İstanbul Bayrampaşa Hali, yoğunluğun görüldüğü haller arasında yer aldı. DHA’dan Cemil Özdemir’in haberine göre halin yakınındaki TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, marketçiler ve pazarcı esnafı uzun kuyruklarda saatlerce beklemek zorunda kaldı.

SAATLER DEĞİŞTİRİLMELİ



Pazarcı esnafının koronavirüs sürecinde bir hayli zorluk yaşadığına dikkat çeken İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün, sokağa çıkma yasaklarının da farklı problemlere yol açtığına dikkat çekti. Özellikle 4 günlük yasağın ardından ellerinde ürünü kalmayan pazarcıların hallere akın ettiğine dikkat çeken Şengün, “Hallerin çalışma saatlerinde düzenleme yapılması şart. Virüsün ardından saat 17.00 ile 02.00 arasında ürün getiren kamyon ve TIR’ların girişine izin veriliyor. 02.00 ile 10.00 arasında ise ürün almaya gelenlerin girişine müsaade ediliyor. 10.00 ile 17.00 arasında ise haller kapalı kalıyor. 4 günlük yasağın ardından hem ürün getiren hem de ürün almak isteyenler aynı anda giriş-çıkış yapmak zorunda kalınca hallerde müthiş bir yoğunluk oldu. Pazarcı esnafı, manav ve marketlerde de ürün kalmayınca hallere talep bir anda arttı. Saatlerde yapılacak ufak değişikliklerle yoğunluk aşılabilir” ifadelerini kullandı.



ÜRÜN DE SIKINTI YOK



Yasağın sona ermesiyle hallerde yaşanan yoğunluğu değerlendiren Nevzat Dayan, “Özellikle kamyon, kamyonet ve TIR yoğunluğu vardı. İnsan trafiği geçmiş dönemlerde daha azdı. Ancak 4 günlük yasağın ardından ürün almak ve hale ürün getirmek isteyenler büyük bir yoğunluk oluşturdu. Çünkü bizim sattığımız ürünler dayanıksız ürünler. Araya 4 gün girince esnafımızın elindeki ürün çürüdü.



Çürümeyenlerin de ellerinde ürün kalmadı. Kısa süreleri olan ürünler en taze şekilde vatandaşa ulaştırılmaya çalışılıyor. Hale gelen ürün konusunda bir sıkıntı da yaşanmıyor. Yaklaşık 20 milyonluk bir şehire ürün tedarik etmek zorunda olan esnafımız da hallere koşarak ürün almaya çalıştı. Bu yasak süreçlerinde pazarların kurulmasına ve manavların açık kalmasına belli şartlar sağlanarak müsaade edilebilirse yaşanan yoğunluğun da önüne geçilecektir” diye konuştu. Hallerin çalışma saatleri konusunda hal müdürlüğünün gereken kolaylığı sağladığına dikkat çeken Dayan, “Oluşacak trafiğin azalması için ürün getiren ve ürün satın almak isteyenlere farklı saatler ayrıldı. Hal müdürlüğü ile koordineli çalışıyoruz. Trafiği rahatlatacak şekilde müdürlüğümüz değişiklikler yapılması konusunda destek oluyor” dedi.