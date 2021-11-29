Bu kent bir başka parlıyor

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Peki ne var bu kentte? Bu kentte tarım var, bu kentte hayvancılık var, bu kentte sanayi var, bu kentte gastronomi var, bu kentte sağlık turizmi var. Daha da ötesi markalaşma yolunda atılan önemli adımlar var. Coğrafi işaret almış, sadece Türkiye değil, dünya vitrininde yer bulan; mermeri, kaymağı, yoğurdu, sucuğu, pastırması, şifalı suları var... Mesela bu özel kent için ‘Mermerin başkenti’ diyoruz.

400’DEN FAZLA İŞLETME

Laf ola beri gele mi yoksa gerçekten başkent mi Afyonkarahisar? Hemen güncel rakamlara şöyle kısaca bakalım. Afyonkarahisar, başta Çin, ABD, Fransa, Avustralya, Suudi Arabistan, Almanya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık olmak üzere 120 ülkeye mermer ihraç ediyor. Bu alanda faaliyet gösteren 400’den fazla işletmede tam 7 bin kişiye istihdam sağlanıyor.

Pandemi nedeniyle yaşanan daralmaya karşın bu yılın ilk 10 ayında yapılan mermer ihracatı tam 206 milyon dolar. Bu kent sadece mermer çıkarmıyor. Yerli mermer makinelerini üretip ihraç ediyor. Yani bir ili mermerin başkenti ilan edeceksek orası Afyonkarahisar olmalı. Bunu ben değil, rakamlar söylüyor.

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ANTALYA, İZMİR’İ KISKANDIRIYOR

Gelelim turizm sektörüne. Sakın aklınıza 15 yıl önce derme çatma pansiyonlarda yapılan turizm gelmesin! Bugün 800 bin nüfusa sahip Afyonkarahisar’da 14 adet 5 yıldızlı otel, 32 bin yatak kapasitesi var. Bu tesislerde Türkiye’nin dört bir yanından yerli-yabancı konuklar ağırlanıyor. Ve şunu abartmadan söyleyeyim; bazı tesislerin mimarisi, mutfak lezzetleri Antalya, İzmir’i kıskandırıyor.





Tabii turizmdeki bu gelişmede Afyonkarahisar’ın haritadaki konumu, tam 20 ile 1-3 saat mesafede olması da etkili. Gastronomi bu kentte kendi içinde onlarca parçaya bölünen ayrı bir başlık. Tek tek ürünlerin değerini anlatmaya kalkarsak buna sayfalar yetmez. Sevindirici olansa kaymak, manda yoğurdu gibi özel ürünlerin coğrafi işaret almış olması.

NEYE YARAYACAK BU İŞARET

Bu özel ürünlerin bu topraklardan doğduğunu cümle aleme kanıtlamış olacak. Afyonkarahisar’ı anlatırken hayvancılığa da bir parantez açmakta fayda var. Bu alanda üniversitelerin de katkısıyla çok önemli, Türkiye’ye örnek olacak projeler üretilmiş. Yerel yönetimler de sektörü destekleyince ortaya çıkan tablo hayvancılık sektörü adına umut verici hale gelmiş.

Sonuç: Bugün Afyonkarahisar İstanbul’un et ihtiyacının yüzde 25’ini karşılıyor. Alın size 360 derece bir kent. Ne isterseniz var. Peki her şey dört dörtlük mü? Elbette hayır. Afyonkarahisar sektörlerdeki gelişmeleri belli bir ivmeyle yükseltmeyi başarırken doğru ve etkili tanıtımı teğet geçmiş. Bazı noktalardaki gelişmeleri yanı başındaki komşu kentlere bile doğru anlatamamış. Tanıtım yeterli olmayınca da etkiyle tepki sınırlı kalmış.





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EN ÖNEMLİSİ TANITIM

Bana soracak olursanız bundan sonraki süreçte kentin en önemli gündemi tanıtım olmalı. Yağ var, şeker var, un var helva da var ama o helvanın lezizliğini, kokusunu, tazeliğini, damakta bıraktığı tadı doğru ve etkili şekilde anlatacak profesyonel bir mekanizma maalesef yok. Bu konuda sadece kamu kurumları değil, özel sektör, dernekler, vakıflar da elini taşın altına koymalı.

Gerekirse farklı fikirlerin buluşacağı ama yönetimin tek elden yapılacağı özel bir tanıtım komisyonu bile oluşturulabilir. Eğer kent belleği olan, sadece tanıtım üzerine akıl yürütecek etkili isimler bir araya gelirse Afyonkarahisar’ın başarısı katlanır.

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Yetersiz tanıtıma rağmen Afyonkarahisar’ın bugün geldiği nokta ortadayken, tanıtım doğru yapılırsa yarın nasıl bir Afyonkarahisar’ı konuşacağımızı inanın hayal bile edemiyorum...

HEDEF 4 MİLYON TURİST

Afyonkarahisar turizmde atağa kalktı. Özellikle termal turizm alanında dünyaca üne sahip şehir, turizmde çeşitlendirmeyi sağlayarak yıllık 2.2 milyon olan turist sayısını 4 milyona çıkarmayı hedefliyor. Frig Vadisi’ndeki restorasyon çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte balon turlarının da başladığı bölgeye, ilgi artmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Ofisi Koordinatörü İbrahim Okumuş, şu ifadeleri kullanmıştı: “8 aylık süreçte yatırım harcamalarımız 14 milyona yaklaştı. Bunun 4 milyonunu Emre Gölü’nün etrafındaki tesislere harcadık. Ayazini’de 50 evin restorasyon çalışmalarını tamamladık. 25 tane evin daha restorasyon çalışmalarını planladık. Sonrası için Ayazini Köyü’nde eski ve taş yapılar var. Bunların restorasyon çalışmaları var. Restorasyon çalışmaları tamamlandığında toplam 50 milyonluk yatırım yapmış olacağız. Tek bir köyle de kalmayacağız. Bölgede diğer köylerimizde var. Bu köylerle ilgili altyapı ve proje çalışmalarımız da devam ediyor” diye konuştu. Birçok bölgenin kesişme noktasında yer alan Afyonkarahisar’da, yapılan çalışmaların sonuçlarını almaya başladıklarını kaydeden İbrahim Okumuş “Üç ay önce hafta sonları bölgeye 10 araç geliyorsa şimdi 1000-1500 araç geliyor. Pandemi sonrasında Frigya’yla ilgili ilk beklentimiz 1 milyon... Bu 1 milyonun direkt Frigya amaçlı gelmesini bekliyoruz. Bunu termalle de birleştirirsek 2022 yazı için ortalama 4 milyon turist beklentimiz var” diye konuşmuştu.





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BALON TURLARI BAŞLADI

Valilik öncülüğünde kentteki iş dünyası örgütleri ve özellikle Turizm tesisleri, turizm imkânlarını çeşitlendirmeyi hedefliyor. Frigler’in yanı sıra Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı imparatorluğuna da ev sahipliği yapan Frig Vadisi’ndeki restorasyon çalışmaları ile kentte yeni bir canlılık kazandırılması amaçlanıyor. Vadi, oyma kaya mezarları, şapelleri, Bizans ve Roma dönemlerinin önemli eserleriyle Anadolu’nun tarihinde de önemli bir yere sahip. Bölgede bulunan Ayazini Köyü’ndeki eski ve taş yapılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteği ile restore edildi. Kent turizmine canlılık kazandırmak için balon turlarına da start verilmiş durumda. Kapadokya’nın tüm dünyaya tanıtımında önemli bir rol oynayan turlar, Frig Vadisi ve Emre Gölü üzerinde yapılıyor. Yapılan fizibilite çalışmaları sonrası bir şirket balon turlar için kentte ofis kurdu ve çalışmalara başladı. Frig Vadisi ve Emre Gölü üzerinde uçuşları başlayan balonlar, vadinin tarihi ve doğal güzelliklerini havadan görme imkânı sağlıyor. Anılan turlar, göl üzerinde yapılan Türkiye’deki tek balon turu olarak öne çıkıyor.