'Bu işleri nasıl yapabiliriz’

Kamuoyunda Kazbank olarak bilinen ve Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) tarafından yargıya taşınan girişim, SPK’ya başvuruda bulundu. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Kazbank’la ilgili son gelişmeleri millekvekillerine anlattı ve “Firma sahibi ‘Kurul kaydında bu işlemleri yapabilmek için neler yapabiliriz’ diye geldi. Onun görüşmelerine başladı” dedi.

TEDBİR KONULDU

Bankacılık ve Sermaye Piyasası Yasası’nda değişiklik yasa teklifiyle ilgili olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda vekillerin sorularını yanıtlayan Taşkesenlioğlu, Kazbank’la ilgili de konuştu. Taşkesenoğlu, tutanaklara geçen şu bilgileri verdi: “İzin almadan yapanı tespit edersek biz zaten izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunmaktan gerekli cezaları veriyoruz, durdurma, engel olma yönünde şeylerimiz var. Yakın zamanda, hatırlarsanız, medyada Kazbank olayı diye bir şey geçti. Biz Kırşehir’de bir firmanın azami bin ortak toplayarak bunların 350 tanesini A grubu nitelikli ortak, kalan kısmını B grubu ortak yapmak suretiyle para toplamaya başladığını öğrendik. Kanunun bize verdiği yetkiyle savcılığa suç duyurusunda bulunduk, mahkemeden tedbir kararı istedik, onunla ilgili tedbir kararımız bu hafta içinde çıktı, hesaplara tedbir konulmasıyla ilgili. Firma sahibi de bu süreçte geldi ‘Kurul kaydında bu işlemleri yapabilmek için neler yapabiliriz?’ diye. Onun görüşmelerine başladı. Biz toplanan paranın üzerine de tedbir koymuş olduk orada.”

UZUN SÜREDİR TARTIŞILIYOR

Taşkesenlioğlu’nun sözünü ettiği Kazbank, bir süredir tartışılan girişimlerin başında bulunuyor. Kırşehir’de kaz çiftliği kuracağını belirterek birçok kişiden para toplayan Ahmet Nurettin Çelik hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’nca (SPK) ‘Usulsüz halka arz’dan, hesaplarına tedbir konulması için dava açılmıştı. Mahkeme, geçtiğimiz aylarda, SPK’nın talebini reddetmişti. SPK ise yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için karara itiraz ederek, İstinaf Mahkemesi’ne başvurmuştu. İstinaf dilekçesinde, söz konusu şirketin 6 Şubat 2019 tarihinde 80 bin lira olan sermayesinin sermaye arttırımları ile birlikte 2 Mayıs 2019’da önce 1 milyon 720 bin lira, ardından 24 Temmuz 2019 tarihinde 5 milyon 580 bin liraya yükseldiğine dikkat çekildi. Dilekçede, kararın bozulup ilgili şirket ve kişilerin tüm banka hesaplarına haciz ve tedbir konulması talep edilmişti. Tedbir kararı geçen hafta verildi.

BİZE KİMSE BİLGİ VERMEDİ

Girişimin sahibi Ahmet Nurettin Çelik ise suçlamaları reddetmişti. Yaklaşık 7 yıldır kaz yetiştiriciliği işiyle uğraştığını söyleyen Çelik, “Tek hatamız biz SPK’ya 500 ortaktan sonra başvuracağımızı zannediyorduk, meğer ilk günden bunu bildirmemiz gerekiyormuş. Bunu yeni öğrendik, bu bilgiyi maalesef kimse bize vermedi. Topladığımız tüm para hesaplarda duruyor. Eksik olan bölüm ile de arsa aldık. Hakkımızda ‘Kazbank’ yalanını uydurdular” savunmasın yapmıştı.