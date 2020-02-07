Bu hastalıklara sahip kişiler erken emekli oluyor! İşte o hastalıklar!

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında erken emeklilik şartları belirlenmiştir. Erken emeklilik için başvuruda bulunacakların belirlenen şartlara uygunluk göstermesi gerekir.

2020 ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal güvenlik mevzuatına göre ilk kez sigortalı olunan tarihten sonra çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanınıyor. Erken emeklilik için uyulması gereken şartlar belirtilmiştir:

MALULEN EMEKLİLİK HASTALIKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

En az 10 yıl sigortalı olmak,

En az 1800 prim gününün yatırılmış olması,

Sağlık Kurulu’ndan erken emeklilik başvurusu yapan kişinin en az yüzde 60 ve üzerinde iş gücü kaybının olduğunun tespit edilmesi,

4A kapsamında çalışanların işten ayrılmış olması,

4B kapsamında çalışanların ticari faaliyetlerine son vermiş ve herhangi bir prim borcunun bulunmaması,

4C kapsamında çalışanların görevden ayrılmış olması

2020 YILINDA ERKEN EMEKLİ OLMAK İÇİN GEÇERLİ HASTALIKLAR NELERDİR?

Erken emekli olmak isteyenlerin yasa kapsamında ve sağlık raporuyla kanıtlanan hastalıklardan en az bir tanesine sahip olması gerekir. Erken emeklilik için geçerli olan hastalıklar belirlenmiştir: