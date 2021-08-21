Bu haftanın kazandıranı belli oldu

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve döviz kaybettirirken, altın kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,21 kayıpla 1.444,63 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.432,40 puanı, en yüksek 1.467,16 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,17 artışla 1.397,00 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,83 kazançla 1.171,82 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,86 artışla 1.910,89 puana yükseldi. Sanayi Endeksi ise yüzde 1,86 azalışla 2.544,77 puana geriledi.

KOZA MADENCİLİK EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,96 ile Koza Madencilik oldu. Onu yüzde 10,06 ile Aksa, yüzde 10,03 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 9,08 ile Kardemir (D), yüzde 7,35 ile Alarko Holding, yüzde 6,51 ile Nuh Çimento şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 7 milyar 258 milyon lirayla Garanti Bankası, 3 milyar 678 milyon lirayla Kardemir (D), 3 milyar 316 milyon lirayla Türk Hava Yolları yer aldı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 65 milyar 240 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 59 milyar 935 milyon lirayla Ford Otosan ve 58 milyar 782 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.



ALTIN YÜKSELDİ, DOLAR DÜŞTÜ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,04 sınırlı artışla 486,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,03 kazançla 3 bin 224 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,47 değer kaybederek 8,5000 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,35 azalışla 9,9240 lira oldu.

Geçen hafta 11,8530 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,06 artışla 11,6090 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,56 kayıpla 9,2830 liradan kapandı.



YATIRIM FONLARI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,01 değer kaybederken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,20 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,19 ile kıymetli madenler fonları oldu.

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