Bu haftanÄ±n kazandÄ±ranÄ± belli oldu

Bu hafta, yatÄ±rÄ±m araÃ§larÄ±ndan borsa kazandÄ±rÄ±rken, altÄ±n ve dÃ¶viz kaybettirdi. Borsa Ä°stanbul'da BIST 100 endeksi de haftayÄ± yÃ¼zde 2,40 artÄ±ÅŸla 1.109,88 puandan tamamladÄ±. Endeks, hafta iÃ§inde en dÃ¼ÅŸÃ¼k 1.077,29 puanÄ±, en yÃ¼ksek ise 1.141,32 puanÄ± gÃ¶rdÃ¼.

AynÄ± dÃ¶nemde Borsa Ä°stanbul'da Mali Endeks yÃ¼zde 3,57 artÄ±ÅŸla 1.152,57 puana, Sanayi Endeksi yÃ¼zde 2,76 primle 1.549,64 puana, Hizmetler Endeksi yÃ¼zde 1,01 kazanÃ§la 994,52 puana, Teknoloji Endeksi yÃ¼zde 1,03 artÄ±ÅŸla 1.638,89 puana yÃ¼kseldi.

PETKÄ°M EN Ã‡OK PRÄ°M YAPAN HÄ°SSE

Borsa Ä°stanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasÄ±nda bu hafta en Ã§ok yÃ¼kselen yÃ¼zde 16,07 ile Petkim oldu. Petkim'i yÃ¼zde 13,91 artÄ±ÅŸla Zorlu Enerji, yÃ¼zde 11,79 yÃ¼kseliÅŸle de Ä°pek DoÄŸal Enerji izledi.

SÃ¶z konusu hisseler arasÄ±nda en Ã§ok deÄŸer kaybedenler ise yÃ¼zde 12,96 ile Deva Holding, yÃ¼zde 10,89 ile Karsan Otomotiv ve yÃ¼zde 7,89 ile BagfaÅŸ ÅŸeklinde sÄ±ralandÄ±.

Borsa Ä°stanbul'da en yÃ¼ksek iÅŸlem hacmi sÄ±ralamasÄ±nda ilk Ã¼Ã§te 13 milyar 18 milyon lirayla TÃ¼praÅŸ, 12 milyar 351 milyon lirayla Petkim ve 6 milyar 690 milyon lirayla Garanti BankasÄ± yer aldÄ±.

Borsa Ä°stanbul'da hisseleri iÅŸlem gÃ¶ren en deÄŸerli ÅŸirketler 41 milyar 290 milyon lirayla BÄ°M MaÄŸazalar, 39 milyar 814 milyon lirayla KoÃ§ Holding ve 39 milyar 558 milyon lirayla da ASELSAN ÅŸeklinde sÄ±ralandÄ±.

ALTIN VE DÃ–VÄ°Z DÃœÅžTÃœ

24 ayar kÃ¼lÃ§e altÄ±nÄ±n gram satÄ±ÅŸ fiyatÄ±, bu hafta yÃ¼zde 1,19 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 456,20 liraya, Cumhuriyet altÄ±nÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸ fiyatÄ± da yÃ¼zde 1,21 azalÄ±ÅŸla 3 bin 27 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayÄ± dolar ve avro da dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle kapattÄ±. DolarÄ±n satÄ±ÅŸ fiyatÄ± yÃ¼zde 0,38 azalÄ±ÅŸla 7,3450 lira, avronun satÄ±ÅŸ fiyatÄ± ise yÃ¼zde 0,93 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 8,6360 lira oldu.

GeÃ§en hafta 9,7310 lira olan Ä°ngiliz sterlininin satÄ±ÅŸ fiyatÄ±, bu hafta yÃ¼zde 0,40'lÄ±k kayÄ±pla 9,6920 liraya geriledi. Ä°sviÃ§re frangÄ± ise Ã¶nceki haftaya kÄ±yasla yÃ¼zde 0,67 deÄŸer kaybederek 8,1080 liradan alÄ±cÄ± buldu.Â

YATIRIM FONLARIÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

YatÄ±rÄ±m fonlarÄ± bu hafta yÃ¼zde 0,25, bireysel emeklilik fonlarÄ± yÃ¼zde 0,42 deÄŸer kazandÄ±. Kategorilerine gÃ¶re bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise yatÄ±rÄ±m fonlarÄ± iÃ§inde en Ã§ok kazandÄ±ran yÃ¼zde 1,97 ile hisse senedi fonlarÄ± oldu.Â Â