Bu haftanın kazandıranı belli oldu

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi ise yüzde 0,14'lük artışla 126.493,36 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,66'lık primle 160.642,88 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,68'lik değerle 107.011,60 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 5,62'lik kazançla 168.433,76 puana yükseldi.



BURSA ÇİMENTO EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 38,95 ile Bursa Çimento oldu. Söz konusu hisse senedini, yüzde 25,94'lük artışla Çemtaş, yüzde 16,43'lük yükselişle de Kartonsan izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 10,22'lik kayıpla MLP Sağlık oldu. Bu hisseyi yüzde 6,93'lük düşüşle Karsan Otomotiv, yüzde 6,88'lik azalışla Kerevitaş Gıda takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 10 milyar 207 milyon lirayla Emlak Konut GMYO'da olurken, onu 8 milyar 66 milyon lirayla ASELSAN, 5 milyar 224 milyon lirayla Garanti Bankası takip etti. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 44 milyar 842 milyon lirayla BİM Mağazalar, 44 milyar 251 milyon lirayla Koç Holding ve 39 milyar 991 milyon lirayla da ASELSAN şeklinde sıralandı.



ALTIN YÜKSELDİ, DOLAR DÜŞTÜ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 4,91'lik artışla 419 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,86'lık primle 2 bin 781 liraya yükseldi. Serbest piyasada haftayı, dolar düşüşle, avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,28'lik kayıpla 6,8490 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,38'lik artışla 7,9570 lira oldu.

Geçen hafta 8,6510 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,03'lük düşüşle 8,8270 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,74 değer kazanarak 7,4770 liradan alıcı buldu.



YATIRIM FONLARI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,54, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,36 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,15 ile kıymetli madenler fonları oldu.