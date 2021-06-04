Bu hafta yatırım araçları performansı

BIST 100 endeksi, en düşük 1.411,52, en yüksek 1.441,15 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,76 artarak 1.432,93 puandan tamamladı.



Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,17 kazanımla 527,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,19 artışla 3.498,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 845,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 855,00 liraya çıktı.



Bu hafta ABD doları yüzde 1,25 değer kazanarak 8,6720 liraya, avro da yüzde 1,19 artarak 10,5580 liraya yükseldi.



Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,75, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,00 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,71 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

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