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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 17.04.2021 - 07:28 | Son Güncelleme:

Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi

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Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,07, altının gram satış fiyatı yüzde 0,65 değer kazandı, dolar/TL yüzde 1,31, avro/TL yüzde 0,57 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.352,74, en yüksek 1.418,52 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,07 artarak 1.408,14 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,65 kazanımla 461,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,66 artışla 3.059,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 742,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 747,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,31 değer kaybederek 8,0640 liraya, avro yüzde 0,57 azalarak 9,6680 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,07, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,06 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,20 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.

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