‘Bu gençleri ileride görmek lazım’

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İstanbul’un merkezinde konumlanan bir otelin büyük konferans salonlarından birindeyiz. Bir temmuz cumartesisinde onlarca genç, sabah erkenden kalkıp gelmiş buraya. Salonda enerji çok yüksek. Gençlerin üzerlerindeki kırmızı tişörtten anlaşıldığı kadarıyla ortak bir başarıyı kutluyorlar.

Shell Türkiye’nin üniversite gençlerine katkı sağlamak üzere yola çıktığı İleride programının mezuniyet töreni bu. Programa katılan gençlerin aynı ailedenmiş gibi durmalarının arkasında, zaten altı aydır aynı amaç için çalışıyor olmaları varmış meğer.

Salondaki gençler Shell Gençlik Sosyal Yatırım Programı İleride’nin ikinci dönem mezunları. Sahneye çıkan Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem de en az gençler kadar heyecanlı. “Bana çok heyecan veren iki iş var; biri Shell Eco-marathon diğeri de İleride” diyor. 101 yıldır Türkiye’de olan şirketin enerjinin her alanında faaliyet gösterdiğini, birçok ilke imza attığını ama bir şirketin sorumluluğunun sadece işteki başarısıyla sınırlı olmadığını anlatıyor salondakilere. Şu mesajları veriyor: “Sosyal katkı bu sorumluluğun bir parçası. Ve bu şirketin genlerinde bu var. İleride bizim için böyle bir program. İleride programını oluştururken sizlerin yeni dönemin gerektirdiği işlere hazırlanmanıza destek vermeyi amaçladık. Bu programda yer almak sizin adınıza müthiş bir hareket. Şimdi burada değil başka bir yerde olabilirdiniz. Oysa siz burada olmayı seçtiniz. Bu, gelişiminize önem verdiğinizi gösteriyor. Benim size tavsiyem, her zaman size katkı sağlayacak yerlerde olmaya devam edin.”

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‘DAYANIŞMA BAŞARIYI BÜYÜTÜR’

Ahmet Erdem konuşmasına işbirliği ve dayanışmayı odağına alan projelerin gençlere artı değer kattığını vurgulayarak devam ediyor. “Çünkü dayanışma ve işbirliği başarıyı büyütür. Birazdan projelerinizi dinleyeceğiz. Aralarından seçilenlere tohum desteği vereceğiz. ama benim için asıl başarı bugün burada bulunmanız, bu programdan öğrendikleriniz” diyor.

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İleride programı, ilk yılında olduğu gibi ikinci yılında da 100 mezun verdi. Amaç gençlerin yeni yüzyıl yetkinlikleri kazanması ve iş hayatına daha donanımlı hazırlanmalarıydı. Ocak ayında başvuruların alınmaya başladığı program altı ay sürdü ve 55 üniversitedeki 40 bölümden öğrenciler programa katıldı. Mezuniyet töreninde ayrıca Shell Türkiye tarafından tohum desteği verilecek üç proje, jüri tarafından belirlendi.

GENÇLERİN GELİŞİMİNE GÜÇLÜ YATIRIM

Öğrendiğime göre Shell çalışanları bu altı ay içinde gönüllü olarak ‘İleride’ gençlerinin yanında yer aldı. Mentorlar, danışma kurulları, genç danışma kurul üyeleri bu 100 genci ‘ileriye’ hazırlamak için dayanışma içinde çalışmış anladığım kadarıyla. Shell Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü ve Shell & Turcas İcra Kurulu Üyesi Meltem Okyar Perdeci, bu titizlenmenin arkasındaki nedenleri şöyle anlatıyor: “Gençlerin kazanacakları inovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı yetenekler hem onların hem de ülkemizin ve gezegenimizin geleceği için önem taşıyor. Bu bilinçle başlattığımız İleride programı ile üniversite öğrencisi gençleri yeni nesil öğrenme ve deneyim fırsatları ile destekliyoruz. Gençlerimizin tasarladıkları fikirleri gerçeğe dönüştürmelerinde yanlarında yer alıyoruz. İş hayatından gerçek problemlere çözüm üreten ve yeni beceriler kazanan öğrencilerimiz, program sonunda geliştirdikleri projelerle de sahip oldukları yüksek potansiyeli gözler önüne seriyorlar. Programımızı bu yıl geçen yılki mezunlarımızın gönüllü olduğu Genç Danışma Kurulu üyeleri ve proje üretme sürecinde mentorluk desteği ile güçlendirdik.”

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PROJELER YARIŞTI

Perdeci, altı aylık süreçte neler yaşandığını da anlatıyor. “İleride ile gençler öğrenme, iş simülasyonu ve proje aşaması olmak üzere üç ana modülden oluşan yenilikçi bir gelişim sürecine dahil oluyor” diyen Perdeci şöyle devam ediyor: “İş simülasyonunda iş dünyasında karşılaşılan gerçek vakalara çözümler üreten katılımcılar, son aşamada ise ekipler oluşturarak kendi projelerini geliştiriyor. Ekiplerin projelerini Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan SKA 7- Erişilebilir ve Temiz Enerji, SKA 10- Eşitsizliklerin Azaltılması, SKA 11- Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SKA 12-Sorumlu Üretim ve Tüketim ve SKA 13- İklim Eylemi alanlarına uygun olarak geliştirmesi bekleniyor. Gençler, program sonunda projelerini hayata geçirmek üzere tohum desteği ve staj fırsatlarından yararlanma imkânı kazanıyor.”

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İŞTE TOHUM DESTEĞİ VERİLECEK PROJELER

-BioCollect Projesi: BioCollect Projesi ile bitkisel atık yağların toplanmasını artırmayı, doğaya ve çevreye verilen zararları azaltarak çevresel sürdürülebilirlik noktasında bir inovasyon geliştirmek ve tüm paydaşların fayda sağlaması hedefleniyor.

-ReneWater Projesi: Su kaynaklarının kirlenmesi, özellikle azot ve fosfor gibi besin maddelerinin fazlalığı ile organik kirleticilerin varlığı, su kalitesini olumsuz etkiliyor. Bu kirleticiler, ötrofikasyon gibi ciddi çevresel sorunlara yol açabilir ve su ekosistemlerini bozabilir. Ekibin geliştirdiği ‘Su Mercimeği’ (Lemna minor), bu kirleticilerin giderilmesinde doğal ve sürdürülebilir bir çözüm sunuyor. ReneWater Projesi sus sistemlerinin temizlenmesi/arıtılması, su arıtma sistemlerinin maliyetinin azaltılması, efektifliğinin artması ve Su Mercimeği’nin doğadaki yerini kullanarak kapalı bir döngü oluşturmasını hedefliyor.

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-RegNFit Projesi: Proje uzun trafik saatlerinde sürücülerin sağlık sorunları yaşamasından yola çıkmış. RegNFit Projesi elektrikli araç şarj istasyonlarını hedefine alarak şarj istasyonları üzerinde yapılabilecek yenilikler ile problemi engellemeyi hedefliyor. Elektrikli araç şarj istasyonlarının çevrelerine spor aletleri eklenerek sürücülerin şarj dolumları esnasında aktivite yapmalarını sağlamak, yapılan bu aktivitelerde oluşan hareket enerjisini de elektrik enerjisine dönüştürerek şarj istasyonları için rejeneratif güç elde etmek amaçlanıyor. maktadır.

DANIŞMA KURULU’NDA ROL MODELLER VAR

-İleride Danışma Kurulu, gençlere ilham veren isimlerden oluşuyor. Aynı zamanda program jürisini de oluşturan kurulda Sürdürülebilir Markalar İçin Danışman ve Kolaylaştırıcı Ahmet Akın, Sosyal Girişimci ve Akademisyen Prof. Itır Erhart, Türkiye İnovasyon Hareketi Kurucusu ve Öğretim Görevlisi Ferhat Demir, Çatı Çiftliği Kurucusu Hasibe Akın, SKD Genel Sekreteri Konca Çalkıvik, The Good Factor kurucusu ve Türkiye Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül, Shell Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü ve Shell&Turcas İcra Kurulu Üyesi Meltem Okyar Perdeci ve Bilim Virüsü Kurucusu Şule Yücebıyık yer alıyor.